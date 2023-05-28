Во время ночной атаки на Киев задействовали авиацию: где еще защищали небо самолеты
Источник:"Киев24"
Российские военные ночью 28 мая нанесли наиболее массированную атаку дронами-камикадзе. Чтобы отразить атаку, Украина применяла авиацию.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он пояснил, что авиация может применяться в тех районах, где меньше сосредоточено средств ПВО.
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Истребители работают там, где меньше средств ПВО
"В одном месте работает ПВО, в другом – мобильные группы. В тех районах, где меньше сосредоточено средств ПВО, могут работать истребители. Они могут оперативно взлетать с аэродромов, быстро реагировать и пытаться уничтожить БПЛА", – заявил Игнат.
Он отметил, что советские истребители МиГ-29 и Су-27 пока не могут гарантировать 100% защиту, однако летчики делают все возможное. По его словам, самолет F-16 более эффективен для сбивания воздушных целей.
"Авиация, которую мы задействовали для сбивания, в частности БПЛА, не столь эффективна, как нам этого бы хотелось. Если бы у нас был F-16, безусловно, этот самолет со своим мощным радаром и вооружением мог бы на 100% реализовывать свои задачи в небе", – резюмировал он.
Что известно о ночной атаке "Шахедами"
- Ночью 28 мая российские военные в очередной раз атаковали Украину, выпустив рекордное количество дронов-камикадзе. Россия направила по Украине сразу 54 "Шахеда".
- Силам ПВО удалось сбить практически все "Шахеды". В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью было ликвидировано 52 дрона-камикадзе.
- По предварительным данным, силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева было уничтожено более 40 беспилотников. Это была самая массированная с начала полномасштабного вторжения атака дронами на Киев. Также это была уже 14-я воздушная атака на столицу с начала мая 2023 года.
- В результате падения обломков есть жертвы и разрушения в разных районах Киева.