Украинская авиация совершила 9 налетов на колонны и скоплениях войск россиян

Воздушные силы Украины в течение суток 15 марта активно сбивали технику оккупантов. Наша авиация уничтожала вражеские вертолеты, беспилотники и прочее.

В Украине начался 21 день войны. Благодаря нашим военным врагу до сих пор не удалось продвинуться.

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Только за прошедшие сутки Воздушные силы уничтожили:

3 самолета (2 из них Су-34);

вертолет;

три БПЛА оперативно-тактического уровня;

2 крылатые ракеты.

Дополнительную информацию пока уточняют в Генштабе ВСУ.

Также авиация продолжила наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. В частности, было совершено 9 авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.

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