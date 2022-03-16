Украинская авиация совершила 9 налетов на колонны и скоплениях войск россиян
16 марта 2022 , 07:23Читати новину українською
Источник:фейсбук Генштаба ВСУ
Воздушные силы Украины в течение суток 15 марта активно сбивали технику оккупантов. Наша авиация уничтожала вражеские вертолеты, беспилотники и прочее.
В Украине начался 21 день войны. Благодаря нашим военным врагу до сих пор не удалось продвинуться.
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Только за прошедшие сутки Воздушные силы уничтожили:
- 3 самолета (2 из них Су-34);
- вертолет;
- три БПЛА оперативно-тактического уровня;
- 2 крылатые ракеты.
Дополнительную информацию пока уточняют в Генштабе ВСУ.
Также авиация продолжила наносить ракетно-бомбовые удары по наземным целям. В частности, было совершено 9 авианалетов на колонны техники и скопления войск оккупантов.
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