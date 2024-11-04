Украинская баллистика, которая достанет до Москвы: авиаэксперт назвал главные вызовы при ее разработке

Глава украинской делегации в НАТО Игорь Чернев сообщил, что Украина разрабатывает баллистическую ракету, которая может достичь Москвы. Говорится о "Сапсане" или "Гром-2" Однако существуют несколько вызовов и проблем по ее разработке.

Одной из них является финансирование изготовления этой ракеты другой страной. Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что Украине также стоит усовершенствовать систему наведения.

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Главные вызовы при разработке украинской баллистической ракеты

Авиационный эксперт объяснил, что при разработке были проблемы, ведь эта ракета разрабатывалась за счет Саудовской Аравии. Возникли вопросы относительно прав интеллектуальной собственности и прав на изготовление.

Саудиты говорили, что заплатили они и это их деньги, а мы говорили, что здесь наши "мозги". Однако это на уровне сплетен,

– отметил Криволап.

Он также рассказал, что ракетный комплекс "Сапсан", который сейчас остается на стадии разработки – это не совсем то оружие, которое сейчас нужно Украине, учитывая ситуацию сегодня.

Максимальная дальность этой ракеты, украинской версии, могла бы быть до 1200 километров, дальность поражения на 460 километров уже была доказана во время учений.

После этого американцы пришли к выводу, что украинская современная система наведения дает точность до 1 метра, старая же система имела точность 63 метров. Несмотря на это авиационный эксперт отметил, что над этим нужно работать, ведь когда вкладывается взрывчатка, весом 450 килограммов, то даже 1 метр может существенно повлиять на результат удара.

Интересно! Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко считает, что стоит инвестировать в производство "Сапсана" для усиления обороноспособности. По его словам, совместное производство этого оружия с украинским участием может быть важным стратегическим шагом.