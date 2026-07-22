Депутат Верховной Рады и глава Комитета Верховной Рады по национальной безопасности Роман Костенко в беседе с 24 Каналом отметил, что такие производственные процессы требуют немало времени и, по его мнению, президенту Зеленскому следует взять под личный контроль вопрос масштабирования баллистики (в частности, ракет "Сапсан").

Украинская баллистика: на чем стоит сосредоточиться

Для нанесения ударов по России СОУ, в частности, применяют ракеты "Фламинго", но, по мнению Костенко, стоит делать ставку на классическую баллистическую ракету "Сапсан", но она ограничена дальностью поражения в 280 километров. Однако на ее базе можно создать другие ракеты, способные поражать цели на большем расстоянии.

Народный депутат рассказал, что ранее выдвигал предложения, в частности, Минобороны Украины, суть которых заключалась в том, чтобы передать возможность производить эти ракеты частным предприятиям, продемонстрировавшим способность к масштабированию.

Нужно ограничить их в передаче и продаже технологий, обязать их производить определенные вещи для государства. Мы видим, что сейчас на госпредприятии разработка идет довольно туго. Ракета летит, но там есть нюансы, которые нужно доработать,

– озвучил Костенко.

Глава Комитета Верховной Рады по нацбезопасности подчеркнул, что наличие у Украины собственной баллистики, а лучше аэробаллистики ("Сапсан" как раз является такой ракетой), существенно усилит ее потенциал.

Все, что нам предлагают другие – это простые баллистические ракеты, летящие по обычной баллистической траектории. Россия имеет возможность их сбивать. А вот, например, российский "Искандер" (аэробаллистическая ракета) может маневрировать перед тем, как зайти на цель, поэтому ее очень сложно сбить. Из-за этого у нас такая проблема с противодействием им. Лишь единицы стран в мире могут производить такие ракеты,

– пояснил Костенко.

Подводя итог, народный депутат добавил, что сейчас вопрос стоит не только в том, чтобы Украина имела собственную баллистическую ракету, но и в том, чтобы она была такой, чтобы могла достигать заданных целей. Он подчеркнул, что сегодня нашему государству необходимо приложить максимальные усилия для производства ракеты "Сапсан" в таком варианте, а в дальнейшем – увеличить дальность ее поражения.

По его словам, без современных баллистических ракет одними только дронами будет сложно перебить Россию, которая располагает эффективными средствами ПВО и возможностью наносить мощные ответные удары.

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