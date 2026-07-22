Нардеп і голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки Роман Костенко у розмові з 24 Каналом зазначив, що такі виробничі процеси потребують чимало часу і, на його погляд, президенту Зеленському варто взяти під особистий контроль питання щодо масштабування балістики (зокрема ракети "Сапсан).

Українська балістика: на чому варто зосередитись

Для ударів по Росії СОУ зокрема застосовують ракети "Фламінго", але, на думку Костенка, варто робити ставку на класичну балістичну ракету "Сапсан", однак вона обмежена дальністю ураження 280 кілометрів. Проте на її базі можна зробити інші ракети з можливістю досягати цілей на більшій відстані.

Народний депутат розповів, що раніше висловлював пропозиції зокрема Міноборони України, суть яких полягала у тому, аби передати можливість виготовляти ці ракети приватним підприємствам, які показали здатність масштабуватися.

Треба обмежити їх в передачі та продажу технологій, зобов'язати їх робити певні речі для держави. Ми бачимо, що зараз на держпідприємстві доволі туго триває розробка. Ракета летить, але там є нюанси, які потрібно доопрацьовувати,

– озвучив Костенко.

Голова Комітету Верховної Ради з нацбезпеки наголосив на тому, що наявність в України власної балістики, а краще аеробалістики ("Сапсан" якраз є такою ракетою) суттєво посилить її спроможність.

Все, що нам пропонують інші – це прості балістичні ракети, які летять по звичайній балістичній траєкторії. Росія має можливість їх збивати. А от, наприклад, російський "Іскандер" (аеробалістична ракета) може маневрувати перед тим, як зайти на ціль, тому її дуже складно збити. Через це в нас така проблема з протидією їм. Одиниці країн у світі можуть робити такі ракети,

– пояснив Костенко.

Підсумовуючи, нардеп додав, що наразі стоїть питання не лише в тому, аби Україна мала власну балістику, а щоб вона була такою, аби могла досягати заданих цілей. Він підкреслив, що нині нашій державі треба докласти максимальних зусиль у напрямку виготовлення ракети "Сапсан" в такому варіанті, а надалі – збільшити дальність її ураження.

З його слів, без сучасних балістичних ракет одними лише дронами складно буде перебити Росію, яка має ефективні засоби ППО та можливість завдавати потужних ударів у відповідь.

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