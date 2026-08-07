Поражение уже в Екатеринбурге: что изменит в войне украинская баллистика

Украина уже испытывает собственные баллистические разработки в боевых условиях, однако ключевым остается вопрос их масштабирования и серийного производства. В то же время украинские удары все глубже проникают на территорию России, и дальнейшее развитие ракетной программы может существенно расширить эти возможности.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус в эфире 24 Канала объяснил, почему Украине важно не ограничиваться лишь средствами защиты от российской баллистики. По его словам, собственные ракеты могут не только повысить эффективность ударов на большие расстояния, но и изменить сам подход России к применению такого вооружения против Украины.

Конкуренция может ускорить украинскую ракетную программу

После успешных боевых испытаний собственной баллистики главным вопросом для Украины становится наращивание производства. На внутреннем рынке могут работать как минимум две компании, способные создавать такие ракеты, и конкуренция между ними могла бы стимулировать более быстрое развитие технологий и совершенствование готовых решений.

Конкуренция необходима. Она является двигателем прогресса, потому что когда у вас есть конкуренция, постоянно возникает желание что-то совершенствовать, делать лучше, а не останавливаться на месте,

– пояснил Ус.

Определенную неопределенность создали и кадровые изменения в правительстве, ведь наработки по собственной баллистике уже существовали на момент его перезапуска. В то же время сама ракетная отрасль для Украины не является новой: еще со времен Советского Союза здесь сохранились соответствующие знания, специалисты и производственный опыт, в частности связанный с "Южмашем" в Днепре.

Украина еще со времен Советского Союза является страной с опытом ракетостроения. Основной завод по ракетостроению в СССР – это "Южмаш" в Днепре. Неслучайно один из первых "Орешников" летел именно с этого завода, ведь Россия понимает, что здесь накоплены определенные знания и имеются производственные возможности, которые могут облегчить Украине путь к созданию собственного баллистического вооружения,

– отметил он.

Собственная баллистика может изменить правила нанесения ударов

Во время войны значительную роль начали играть не только традиционные оборонные предприятия, но и частные технологические компании. Часть западных разработчиков испытывает свои решения непосредственно в Украине, а новые дроны и другие средства поражения уже помогают сдерживать российское превосходство в живой силе и не дают ей так легко превращать это превосходство в продвижение на фронте.

Когда будут писать книги о войне России против Украины, отдельный раздел будет посвящен тому, как проявили себя новые частные компании. Украина, к сожалению, стала полигоном для испытания оружия,

– отметил Ус.

Дальнейшее развитие собственной баллистики может открыть для Украины уже иной уровень возможностей. Речь идет не только о поражении целей на большом расстоянии, но и об ответе на российский баллистический террор. Параллельно с усилением противоракетной обороны Украине нужен инструмент, который заставит Москву учитывать последствия каждого нового запуска.

Украине, чтобы защититься от баллистического террора, не обязательно заботиться только об антибаллистической защите. Параллельно нужно иметь свою баллистику, чтобы Россия понимала: на каждую баллистическую ракету, которую она запустит по Украине, в ответ могут прилететь две,

– пояснил эксперт.

Ранее Россия отвергала украинские предложения о ограничении дальнобойных ударов и достижении договоренностей в Черном море. Появление у Украины собственных серийных баллистических ракет могло бы добавить к таким переговорам совершенно иной фактор – возможность наносить России значительно более мощные ответные удары.

Украинские удары уже доходят до Екатеринбурга

Дальнобойные возможности Украины постепенно расширяются, и цели, расположенные все глубже в российском тылу, уже перестают быть недосягаемыми. Ус обратил внимание на сообщение о поражении объекта в Екатеринбурге и предположил, что с дальнейшим развитием украинских средств поражения география таких атак может продвигаться еще дальше на восток.

Когда уже читаешь о поражении в Екатеринбурге, у меня закрадывается вопрос: а Хабаровск, Владивосток – это когда? Уже вопрос не в том, будет ли это, а когда, потому что мы продвигаемся дальше, и это, безусловно, влияет на картину ведения войны,

– сказал Ус.

В войне на изнурение значение имеют не только чисто военные объекты, но и экономическая способность России продолжать боевые действия. В качестве примера эксперт привел удары по инфраструктуре Wildberries, отметив, что большие компании и связанные с ними финансовые потоки являются частью российской экономики. В то же время для значительно более мощного воздействия на удаленные цели одних только дронов может оказаться недостаточно.

Для того чтобы эти удары были более эффективными, нужны не дроны, а ракеты. Украине важно работать именно в этом направлении,

– подчеркнул эксперт.

Ус объяснил, зачем Украине собственная баллистика: смотрите видео