Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу ТСН.

Что сказал Зеленский об ударе украинской баллистической ракетой по России?

По словам президента, украинская команда уже добилась результата, но путь к серийному производству остается непростым. Наряду с техническими вопросами стоят и большие международные интересы, ведь новое оружие меняет расклад на рынке вооружений.

Дай Бог, чтобы оно не только на испытаниях показывало результат, чтобы оно могло производиться массово, чтобы оно постоянно могло поражать цели,

– сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что Украина вынуждена буквально отстаивать каждый этап этой программы, ведь речь идет не только о политике и ценностях, но и о деньгах и бизнесе. Именно поэтому, как подчеркнул президент, для наращивания производства требуется сложная международная кооперация.

В то же время он предположил, что первое боевое применение украинской баллистики может состояться уже осенью. На это, по его словам, будут влиять поставки компонентов, заключение контрактов и своевременные платежи.

Отдельно Зеленский отметил, что украинская компания Fire Point завершает разработку сверхскоростной ракеты FP-9. Ранее мы писали, что, по оценкам специалистов, это оружие может стать сложной целью даже для российской ПВО в Москве.

Что известно об украинской баллистической ракете FP-9?

FP-9 – баллистическая ракета, способная нести боевую часть массой до 800 килограммов и поражать цели на расстоянии до 855 км. Ракету запускают с наземной платформы, что обеспечивает комплексу мобильность, оперативную гибкость и возможность использования в различных сценариях.

FP-9 разрабатывается для применения на оперативно-стратегическом уровне с акцентом на дальность, надежность и эффективность. Система предусматривает интеграцию с имеющимися комплексами управления, планирования и разведки, а также возможность дальнейшей модернизации.

К слову, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж заявил, что появление такого оружия откроет возможности для нанесения ударов по вражеским аэродромам и ракетным заводам.

Сам Зеленский ранее говорил, что ощутимые результаты в создании собственной баллистической и антибаллистической программы Украина может получить в течение 2026–2027 годов.