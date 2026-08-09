Про це глава держави заявив в інтерв'ю для ТСН.

Що сказав Зеленський про удар українською балістикою по Росії?

За словами президента, українська команда вже має результат, але шлях до серійного випуску залишається непростим. Поруч із технічними питаннями стоять і великі міжнародні інтереси, адже нова зброя змінює розклад на ринку озброєнь.

Дай Боже, щоб вона не тільки на випробуваннях показувала результат, щоб вона могла вироблятись масово, щоб вона постійно могла вражати цілі,

– сказав Зеленський.

Зеленський додав, що Україна змушена буквально виборювати кожен етап цієї програми, бо йдеться не лише про політику та цінності, а й про гроші та бізнес. Саме тому, як підкреслив президент, для масштабування виробництва потрібна складна міжнародна кооперація.

Водночас він припустив, що перше бойове застосування української балістики може відбутися вже восени. На це, за його словами, впливатимуть постачання компонентів, укладання контрактів і своєчасні оплати.

Окремо Зеленський зауважив, що українська компанія Fire Point завершує розробку надшвидкісної ракети FP-9. Раніше ми писали, що, за оцінками фахівців, ця зброя може стати складною ціллю навіть для російської ППО в Москві.

Що відомо про українську балістику FP-9?

FP-9 – балістична ракета, здатна нести бойову частину масою до 800 кілограмів і уражати цілі на відстані до 855 кілометрів. Ракету запускають із наземної платформи, що забезпечує комплексу мобільність, оперативну гнучкість і можливість використання в різних сценаріях.

FP-9 розробляється для застосування на оперативно-стратегічному рівні з акцентом на дальність, надійність та ефективність. Система передбачає інтеграцію з наявними комплексами управління, планування та розвідки, а також можливість подальшої модернізації.

До слова, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж заявив, що поява такої зброї відкриє можливості для ударів по ворожих аеродромах і ракетних заводах.

Сам Зеленський раніше говорив, що відчутні результати у створенні власної балістичної та антибалістичної програми Україна може отримати протягом 2026–2027 років.