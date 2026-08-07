Про це 24 Каналу розповів генерал армії, колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж. За його словами, в Україні проводять відповідні випробування. Вже навіть йшлося про те, що балістика била влучно в ціль. І це були випробування безпосередньо в бойових діях.

Як поява балістики вплине на війну?

За словами Маломужа, як тільки Україна отримає справну балістичну ракету, яка піде у серійне виробництво, так одразу проблем у росіян суттєво побільшає. Сили оборони зможуть порівняно швидко бити по різних важливих для ворога об'єктах.

Очевидно, що під удар потраплять військові аеродроми; підприємства, які виробляють російські ракети, та інші заводи, що працюють на армію окупантів.

Там буде значно більше вибухівки. Це вже не 50 кілограмів, які прилітають разом з дроном, а 250 і навіть більше кілограмів,

– зауважив Маломуж.

Що відомо про українську балістику: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, колишній міністр оборони України Михайло Федоров повідомив, що в день його звільнення провели успішне випробування української балістичної ракети. Вона влучила точно в ціль. Надалі залишилося завершити тестування та запустити виробництво.

Президент Володимир Зеленський вже наголошував, що Україна має необхідні компетенції та виробничі можливості для створення своєї балістики та антибалістичної програми. Є сподівання, що упродовж 2026 – 2027 років вдасться досягти потрібних результатів.