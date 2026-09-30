Об этом в эфире 24 Канала заявил военнослужащий и военный аналитик Александр Мусиенко. По его словам, если не обращать внимания на одиозные заявления, Силы обороны уже используют различные типы ракет от украинских производителей. Российские заводы уже неоднократно сталкивались с ними "лоб в лоб".

Все ждут удара по Москве

Как подчеркнул Мусиенко, сейчас много ожиданий в отношении украинской баллистической ракеты. Все это подогревается различными заявлениями о том, что удар буквально может произойти чуть ли не завтра. И здесь стоит быть более осторожными с заявлениями.

Такие дела любят тишину. Здесь лучше всего скажут не слова, а реальные действия. Мы все желаем успехов разработчикам нашей баллистики. Но здесь все же стоит быть осторожными с точки зрения обещаний. Мы все хотим увидеть полет баллистической ракеты на Москву. Тут есть консенсус. И важно не разочаровывать эти общественные ожидания и не подогревать их завышенными ожиданиями, что все якобы там произойдет завтра,

– отметил Мусиенко.

Несмотря на это, не стоит также сеять уныние в отношении самих разработчиков ракет. На самом деле они выполняют титаническую работу, которая укрепляет Силы обороны Украины.

Почему ожидать от украинской баллистики: смотрите видео 24 Канала

Добавим, что украинская компания Fire Point работает над баллистическими ракетами FP-7 и FP-9. В начале сентября генеральный директор Fire Point подчеркнула, что обе ракеты уже находятся на этапе испытаний. Интересно, что во время атаки на Москву 20 сентября президент Владимир Зеленский заявил об использовании средства "Пеликан". Тогда сначала поступали сообщения, что это баллистическая ракета. Но потом аналитики утверждали, что это все-таки дрон.