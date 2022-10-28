Украинская делегация поехала на Тайвань: насколько важен этот визит для отношений между странами

26 октября на Тайвань прибыла украинская делегация. Тайванцы, со своей стороны, пообещали оказать дополнительную помощь Украине, что очень важно для нашей страны.

Об этом 24 каналу сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов. Он отметил, что Тайвань – это не просто крупная экономика и первая демократия Азии, но еще и очень мощный производитель оружия.

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Насколько важен визит украинской делегации в Тайвань

Харитонов отметил, что этот визит достаточно серьезный, поскольку в составе делегации была депутат Верховной Рады Кира Рудык. Было анонсировано большее количество нардепов, однако в силу определенных обстоятельств они не прибыли на Тайвань.

Он пояснил, что есть достаточно сильная осторожность определенных властных групп по отношениям Украины и Тайваня. Впрочем, то, что одна нардепка все же прибыла на этот остров и там прошли разного рода встречи – это довольно хорошо.

То есть, я бы сказал, что это такое даже не начало, это пролог к предстоящему началу украинско-тайваньских, прежде всего парламентских отношений. Потому что можно сделать гораздо больше, можно сделать лучше,

– заявил Харитонов.

Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" подчеркнул, что мы очень благодарны тайваньским побратимам за то, что Украине была оказана новая помощь. Это действительно важно и серьезно. Как говорят лидеры местного украинского общества, это пока верхушка айсберга того, как Тайвань может нам помочь.

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Тайвань – чрезвычайно мощный производитель оружия

Харитонов заметил, что Тайвань посетила большая украинская команда. Нашу страну во время этого визита также представили многие серьезные общественные деятели.

Он отметил, что участие нардепки – символ заинтересованности Украины по инициативе депутатов парламента. Тайванцы же обращаются непосредственно к нашему народу и показывают, что для них не столь важно, как украинское правительство пытается маневрировать с Китаем и фактически игнорирует существование Тайваня.

Тайваньцы понимают, их правительство понимает, что они могут и хотят помочь именно украинскому народу,

– сказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины".

По его словам, тоже у нас есть новая группа дружбы Украина – Тайвань в составе 15 депутатов. То, что мы наконец-то имеем такую парламентскую силу, достаточно серьезно.

Он выразил уверенность в том, что в дальнейшем все же произойдут определенные изменения, потому что нельзя игнорировать столь серьезную поддержку и столь серьезного игрока не только в Азии, но и в мире.

Потому что Тайвань – это не просто крупная экономика, не просто первая демократия Азии, но это еще очень мощный производитель оружия, о чем важно всегда помнить,

– отметил Харитонов.

По его мнению, рано или поздно Украина в лице правительства начнет действовать по этому направлению.

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