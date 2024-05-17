Признание украинской формулы мира: Венгрия наложила вето на резолюцию Совета Европы

Будапешт наложил вето на резолюцию Совета Европы, которая признает формулу мира, что предлагает Украина. Министр иностранных дел Венгрии заявил, что "это недопустимо", мол, должны быть учтены "другие мирные планы".

Так, Петер Сийярто 17 мая ветировал резолюцию Совета Европы. Свою позицию глава МИД также обнародовал на фейсбук-странице.

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Что именно цинично заявил Сийярто

Сийярто заявил, что Совет Европы мог бы быть отличной платформой для заключения мира, но, по мнению венгерского министра, "после исключения россиян эта возможность потеряна".

Вместо фантазирования о ядерной войне, нам наконец нужны реальные мирные переговоры. Настоящие мирные переговоры могут состояться только тогда, когда все стороны, воюющих, сидят за столом,

– цинично заявил глава МИД Венгрии.

Добавил, что сегодня Совет Европы хотел принять резолюцию, в которой признает мирный план, предложенный Владимиром Зеленским, как формулу мира, которую надо рассмотреть и поддержать.

Это недопустимо для нас. Другие тоже планировали мирные планы, которые не хуже планов украинского президента. Просил включить другие мирные планы в резолюцию Совета Европы. Большинство отклонило это. Вот почему я наложил вето, чтобы резолюции Совета не было,

– подчеркнул Сийярто.

Важно! Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что переговоры с Путиным невозможны. Российский диктатор совсем не хочет мира, чтобы он лживо не заявлял. Зато мечтает об оккупации всей нашей территории.

Поэтому любые переговоры на условиях агрессора, – того, кто убивает, насилует, пытает, депортирует гражданских, в частности, детей, терроризирует мирное население, уничтожает гражданскую инфраструктуру, – невозможны.

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