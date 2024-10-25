"Украинская команда" объявила сбор "Тепло на фронт": донать, чтобы согреть защитников
Источник:"Украинская команда"
Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил большой сбор "Тепло на фронт". Всех желающих приглашают донатить на индивидуальные наборы для воинов на передовой.
Об этом сообщается на фейсбук-странице "Украинской команды".
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Друзья! Вскоре на улице будет очень холодно. Отопительный сезон начался. И хотя в окопах у наших бойцов батарей нет, мы можем с вами их согреть. "Украинская команда" объявляет ежегодный сбор "Тепло на фронт". За два года войны мы с вами уже согрели более 70 тысяч защитников. В этом году собираем на индивидуальные наборы для воинов,
– говорится в сообщении "Украинской команды".
"Украинская команда" объявила сбор "Тепло на фронт": видео
В каждом наборе будут грелки для тела, сухой душ и антибактериальная присыпка. Стоимость одного такого набора – 100 гривен, сообщают волонтеры.
Стоимость набора составляет 100 гривен / Фото "Украинская команда"
"Донать 100 гривен и согрей одного бойца. Три тысячи гривен – согрей взвод. 10 тысяч гривен – целую роту. Или донать, сколько пожелаешь. Включи отопление защитникам! Согрей своих, чтобы враги пылали!" – призывает "Украинская команда".
Приобщиться к сбору можно по реквизитам: