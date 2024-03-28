"Украинская команда" передала батальону "Свобода" большую партию дронов-самолетов, – Палатный

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал бойцам батальона "Свобода" большую партию дронов-самолетов, на которые нанесены пожелания оккупантам от украинцев, донативших на эти беспилотники.

Об этом сообщил руководитель “Украинской команды” Артур Палатный. Отметим, что усовершенствованные дроны-самолеты способны преодолевать большие расстояния.

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Самолеты, приближающие победу

Эти самолеты – от всех вас. На их крыльях – ваши слова люти. Эти самолеты несут месть и приближают нашу победу. А мы обязательно победим!,

– отметил во время передачи дронов Артур Палатный.

"Украинская команда" передала партию нестандартных дронов-камикадзе: смотрите видео

На видео, которое он обнародовал, видно надписи на самолетах:

На видео, которое он обнародовал, видны надписи на самолетах:

"Оркам от украинцев!",

"За Авдеевку! За Бахмут!",

"За побратимов",

"За слезы моих детей",

"Не забудем! Не простим!" и другие.

Большие усовершенствованные дроны-самолеты летят дальше и несут больше взрывчатки. А значит, уничтожают больше живой силы и техники врага, говорится в сообщении руководителя "Украинской команды".

Большие дроны-камикадзе будут работать на Бахмутском направлении, где сейчас защищает Украину батальон "Свобода" 4 бригады Нацгвардии "Рубеж".

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" планирует передать защитникам на передовую 200 дронов-самолетов.