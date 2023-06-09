"Украинская команда" привезла на передовую дроны и другое оборудование для защитников

Продолжается широкомасштабная война между Украиной и Россией и, в частности, благодаря волонтерам бойцы Вооруженных Сил получают необходимое оружие. Речь идет о беспилотниках, внедорожниках и другой технике.

Волонтеры "Украинской команды" привезли дроны, тепловизоры и другое оборудование в пункты дислокации трех находящихся на передовой бригад.

Смотрите также Бездействие и слепота: почему ООН и другие международные институты должны измениться или умереть

Собственно, именно 9 июня "Украинская команда" снова была на передовой. Волонтеры привезли ребятам разведывательные беспилотники Mavic и дроны-камикадзе.

Также передали им тепловизоры, о которых они просили, и системы Starlink. Эти вещи очень нужны на передовой. Потому что сейчас наши ребята идут вперед. А "Украинская команда" помогает им еще лучше бить врага,

– сказал руководитель волонтерского штаба Артур Палатный.

Помощь от волонтерского штаба получили сразу несколько военных подразделений:

4-я бригада оперативного назначения Национальной гвардии Украины;

28-я отдельная механизированная бригада ВСУ;

72-я отдельная механизированная бригада им. Черных Запорожцев.

Ранее были сообщения о том, что "Украинская команда" проводит сбор на 100 дронов-камикадзе, которые вместе с килограммом взрывчатки передают врагам "взрывные послания" от донатящих на дроны украинцев.

Кроме того, волонтеры из этой организации передали 72-й бригаде внедорожник Mitsubishi Pajero, легко преодолевающий бездорожье. А отдельной механизированной бригаде ДУК "Правый сектор" – колеса для десятков военных машин.