Волонтери "Української команди" привезли дрони, тепловізори та інше обладнання у пункти дислокації трьох бригад, які перебувають на передовій.

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Власне, саме 9 червня "Українська команда" знову була на передовій. Волонтери привезли хлопцям розвідувальні безпілотники Mavic та дрони-камікадзе.

Також передали їм тепловізори, про які вони просили, та системи Starlink. Ці речі дуже потрібні на передовій. Тому що зараз наші хлопці йдуть вперед. А "Українська команда" допомагає їм ще краще бити ворога,

– сказав керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

Допомогу від волонтерського штабу отримали одразу декілька військових підрозділів:

4-а бригада оперативного призначення Національної гвардії України;

28-ма окрема механізована бригада ЗСУ;

72-а окрема механізована бригада ім. Чорних Запорожців.

Раніше були повідомлення про те, що "Українська команда" проводить збір на 100 дронів-камікадзе, які разом з кілограмом вибухівки передають ворогам "вибухові послання" від українців, що донатять на дрони.

Окрім того, волонтери з цієї організації передали 72-й бригаді позашляховик Mitsubishi Pajero, який легко долає бездоріжжя. А окремій механізованій бригаді ДУК "Правий сектор" – колеса для десятків військових машин.