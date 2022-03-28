"Украинская красота – убийственная": волонтер собрала сотни тысяч на ВСУ своими фото с отдыха

Украинка собрала 700 тысяч гривен для украинской армии. Ей удалось это сделать благодаря собственным фотографиям с отдыха.

Волонтер, эксперт по вопросам реформ Дана Юрович в эфире 24 канала рассказала, как собрала такую ​​сумму для Вооруженных Сил. Она рассказала, что занимается деньгами для подразделения сил специальных операций.

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Как волонтер собрала деньги

Юрович всегда планировала отдых раньше времени и делала яркие фотографии. Поэтому подумала, что ее фотографии могут быть полезны.

Пусть украинская красота таки станет убийственной,

– сказала волонтер.

Так она решила публиковать свои фотографии и зарабатывать ими деньги.

"Такие фото привлекают внимание. Публиковать просто военную технику или фотографии бойцов я не могла, ведь это специальное подразделение", – пояснила Юрович.

Волонтер собирает деньги с помощью своих фотографий с отдыха / Фото Даны Юрович

Из фотографий начали делать мемы

Дальше пользователи соцсетей начали делать из волонтера мемы:

"завернули" ее в доспехи;

дорисовали сзади вертолет, словно она его сбила;

превратили ее в образ Wonder Woman, которая держит за ногу оккупанта.

Пользователи соцсетей делают мемы с фото волонтера / Фотография из фейсбука Юрович

Закрыли третий сбор денег на ВСУ

"Благодаря таким фотографиям мы закрыли третий сбор", – рассказала волонтер. Она объяснила, что собирала исключительно на крупные товары:

первый сбор – на дрон с тепловизором;

второй – на автомобиль;

третий сбор – тоже на автомобиль.

Даже из Москвы отправили деньги

Как отметила Юрович, отправили деньги даже из Москвы – 10 тысяч гривен. Она объяснила: "Это (сделала – 24 канал) этническая россиянка, работавшая в Украине, но сейчас – в Москве".

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