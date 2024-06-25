Полноценная украинская крылатая ракета: как "Нептун" помогает уничтожать оккупантов без ограничений

В ночь на 31 мая Силы обороны нанесли удар ракетой "Нептун" по нефтебазе в Краснодарском крае и паромной переправе порта "Кавказ". Впервые отечественное ракетное вооружение было использовано для ударов по объектам на российской территории.

Это может свидетельствовать о существенной модернизации "Нептуна", которая могла заключаться в увеличении массы боевой части, дальности пуска и совершенствовании системы наведения. Главный редактор Defence Express Олег Катков рассказал 24 Каналу, как работает осовремененная ракета.

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Как работает противокорабельная ракета "Нептун"

Изначально "Нептун" разрабатывали как противокорабельную ракету, задачей которой является поражение кораблей. Она осуществляет полет над водой, где не могут стоять средства радиоэлектронной борьбы, и летит по спутниковой навигации.

С приближением к цели, согласно заложенному маршруту, который проходит над гладкой поверхностью в виде морских волн, включается головка самонаведения, она ищет корабль и уничтожает его на фоне пустого пространства.

Противокорабельная ракета несколько проще, чем полноценная крылатая дальнобойная ракета для поражения наземных целей,

– подчеркнул Катков.

Как работает модернизированная ракета "Нептун"

Факт проведения удара по терминалу в районе российского порта "Кавказ" свидетельствует о существенной модернизации "Нептуна". Учитывая это, появляется целый ряд дополнительных задач, которые необходимо реализовать перед поражением наземного объекта:

ракета летит не над ровной поверхностью моря, а над рельефом местности, где есть леса и холмы, которые нужно обходить. Это уже значительно сложнее, чем стабильно лететь на определенной высоте по барометру;

спутниковая система не является надежной, наземные комплексы РЭБ могут заглушить навигацию. Поэтому ракета должна использовать дополнительные системы навигации, например TERCOM;

тогда ракета летит, радиовысотомером измеряет под собой рельеф и соединяет его с эталонной сигнатурой, которая уже имеет непосредственную привязку к координатам;

если речь идет о поражении объектов посреди степи, это уже сложно делать. Поэтому есть другие системы вроде Desmak, которые фотографируют под собой поверхность и уравнивают изображение. К примеру, характерные сооружения или участки леса.

Соответственно все вышеупомянутые задачи должны быть решены, чтобы наносить удар по целям на суше. Также говорится об устойчивости радиоэлектронной борьбы и спуфинга GPS. Необходимо точно наносить удар по объекту. Если поразили ангар, это плюс-минус несколько метров. Когда речь идет о поражении двух сооружений, то можно только догадываться, наверняка, не надо помогать врагу,

– констатировал Олег Катков.