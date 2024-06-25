Це може свідчити про суттєву модернізацію "Нептуна", яка могла полягати у збільшенні маси бойової частини, дальності пуску та вдосконаленні системи наведення. Головний редактор Defence Express Олег Катков розповів 24 Каналу, як працює осучаснена ракета.

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Як працює протикорабельна ракета "Нептун"

Початково "Нептун" розроблювали як протикорабельну ракету, завданням якої є ураження кораблів. Вона здійснює політ над водою, де не можуть стояти засоби радіоелектронної боротьби, та летить за супутниковою навігацією.

З наближенням до цілі, згідно із закладеним маршрутом, який проходить над гладкою поверхнею у вигляді морських хвиль, включається головка самонаведення, вона шукає корабель та знищує його на тлі пустого простору.

Протикорабельна ракета дещо простіша, ніж повноцінна крилата далекобійна ракета для ураження наземних цілей,

– наголосив Катков.

Як працює модернізована ракета "Нептун"

Факт проведення удару по терміналу в районі російського порту "Кавказ" свідчить про суттєву модернізацію "Нептуна". З огляду на це, з'являється ціла низка додаткових завдань, які необхідно реалізувати перед ураженням наземного об'єкта:

ракета летить не над рівною поверхнею моря, а над рельєфом місцевості, де є ліси та пагорби, які потрібно обминати. Це вже значно складніше, ніж стабільно летіти на певній висоті за барометром;

супутникова система не є надійною, наземні комплекси РЕБ можуть заглушити навігацію. Тому ракета має використовувати додаткові системи навігації, як-от TERCOM;

тоді ракета летить, радіовисотоміром вимірює під собою рельєф та з'єднує його з еталонною сигнатурою, яка вже має безпосередню прив'язку до координат;

якщо мовиться про ураження об'єктів посеред степу, це вже складно робити. Тому є інші системи на кшталт Desmak, які фотографують під собою поверхню та зрівнюють зображення. Приміром, характерні споруди чи ділянки лісу.

Відповідно усі вищезазначені завдання мають бути розв'язані, щоб завдавати удару по цілях на суходолі. Також мовиться про стійкість радіоелектронної боротьби та спуфінгу GPS. Необхідно точно завдавати удару по об'єкту. Якщо уразили ангар, це плюс-мінус декілька метрів. Коли йдеться про ураження двох споруд, то тут можна лише здогадуватися, напевно, не треба допомагати ворогу,

– констатував Олег Катков.