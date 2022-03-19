"Украинская Мадонна": в Киеве мать во время обстрела прикрыла своим телом младенца

Российские оккупанты, которые прикрываются ложью об обстрелах военных объектов, беспощадно бьют по жилому сектору, убивая мирных людей.

Под обстрелы попадают и наиболее незащищенные слои населения, в том числе люди с инвалидностью, младенцы, беременные женщины и пенсионеры.

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История героического спасения дочери

Так, во время очередного циничного обстрела Киева российскими оккупантами мать прикрыла своим телом младенца. Таким образом, ребенка удалось защитить от повреждений.

Сама женщина получила многочисленные ранения, однако семью уже доставили в детскую больницу "Охматдет". Как сообщает представительство ЮНИСЕФ в Украине, женщину и ее мужа прооперировали. Сейчас жизни семьи ничего не угрожает.

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