Украинская Одесса под надежной защитой: фото защитников
18 марта 2022 , 09:53Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Украинская Одесса, как и все города под надежной защитой наших военных. В сети опубликовали фото ВСУ.
Украинские военные отличаются от всех защитников мира силой духа и преданностью стране. Поэтому их никогда и никому не одолеть.
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Защитники Одессы – не исключение, потому украинский город – под надежной обороной. Одесситы даже не сомневаются в этом. Свое уважение и благодарность они выражают в комментариях под фото:
- Спасибо вам за защиту нашей земли и помощь всем нам и поддержку в это время!
- С нами Бог и никто против нас! Слава Украине! Слава ВСУ!
- Спасибо! Гордимся! С вами Бог!
Защитники Одессы / Фото Генштаба ВСУ
Украинские военные / Фото Генштаба ВСУ
Защитники в Одессе / Фото Генштаба ВСУ
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