Украинская переговорная группа продолжает работу в Турции, несмотря на то, что россияне уехали
Источник:телеграм Давида Арахамии
Члены украинской переговорной делегации остаются в Турции. В то время как россияне уже вернулись к себе на родину.
Как объяснил глава украинской делегации Давид Арахамия, в Стамбуле еще остались нерешенные вопросы.
Важно Гарантии безопасности: нападение на Украину не будет равняться нападению на всех подписантов договора
В частности, по словам Арахамии, 30 марта запланированы встречи с чиновниками Турции, в ходе которых обсудят сотрудничество в военно-технической сфере.
После этого, сегодня же представители нашей делегации вернутся в Украину,
– сказал он.
В турецком Стамбуле 29 марта состоялись переговоры Украины и России. Киев предлагает договор с гарантиями безопасности Украины в обмен на нейтральный статус. Глава фракции "Слуги народа" Арахамия заявил, что гарантии по силе должны быть аналогичны 5 статье устава НАТО.
Какие государства могут стать гарантами Украины
- Великобритания;
- Китай;
- США;
- Франция;
- Германия;
- Израиль;
- Канада;
- Италия;
- Польша;
- Турция.
Эта система будет похожа на НАТО, но еще более жесткая: гаранты безопасности в случае агрессии будут вынуждены оказать помощь не позднее, чем через 3 дня (именно столько будут продолжаться консультации, у НАТО такого временного ограничения нет).
Интересно – Фесенко убежден, что готовности России к настоящим договоренностям нет: смотрите видео