Такое мнение 24 Каналу выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, эти меры в комплексе запустят дестабилизирующие процессы внутри России. Результаты онлайн-опрос россиян свидетельствуют о том, что подобные процессы уже начались.

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"Следует определить, чем является победа над Россией. Это деоккупация всех украинских территорий и создание условий для невозможности российской экономики поддерживать военно-промышленный комплекс, который в комплексе запустит дестабилизационные процессы внутри России", – сказал Тизенгаузен.

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Политтехнолог добавил, что российские власти будут вынуждены переключить внимание на свои территории, ведь многие субъекты захотят обрести независимость.

Запад поддерживает план

Тизенгаузен отметил, что на ослабление российской экономики направлены усилия не только Украины, но и западных стран.

"Это то, куда ведут Россию наши западные партнеры. До того состояния, когда она не только войной не сможет опекаться, но и не будет контролировать внутренние турбулентные процессы", – пояснил политтехнолог.

Обратите внимание! Редакция 24 Канала провела расследование деятельности российского разведчика Семена Багдасарова. Через него Кремль закупает запчасти для украденных Boeing и Airbus, торгует нефтью из ОАЭ, а также снабжает свою нефтехимическую отрасль сырьем из Турции.

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