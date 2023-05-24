Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, ці заходи в комплексі запустять дестабілізаційні процеси всередині Росії. Результати онлайн-опитування росіян свідчать про те, що такі процеси вже почались.

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"Варто визначити, чим є перемога над Росією. Це деокупація всіх українських територій та створення умов для неможливості російської економіки підтримувати оборонно-промисловий комплекс, що в комплексі запустить дестабілізаційні процеси всередині Росії", – сказав Тизенгаузен.

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Політтехнолог додав, що російська влада буде змушена перевести увагу на свої території, адже багато суб'єктів захочуть здобути незалежність.

Захід підтримує план

Тизенгаузен зазначив, що на пригнічення російської економіки спрямовані зусилля не лише України, а й західних країн.

"Це те, куди ведуть Росію наші західні партнери. До того стану, коли вона не лише війною не зможе опікуватись, а й не контролюватиме внутрішні турбулентні процеси", – пояснив політтехнолог.

Зверніть увагу! Редакція 24 Каналу провела розслідування діяльності російського розвідника Семена Багдасарова. Через нього Кремль закуповує запчастини для вкрадених Boeing та Airbus, торгує нафтою з ОАЕ, а також забезпечує свою нафтохімічну галузь сировиною з Туреччини.

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