Комплексы 70-х годов сбивают современные ракеты, – представитель Воздушных сил об уникальной системе ПВО

В Украине работает, можно сказать, уникальная система ПВО, аналогов которой нет в мире. ВСУ комплексами прошлого века сбивают современные ракеты и даже адаптируют американские снаряды для использования советским оружием.

Об этом 24 каналу рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Ранее он рассказывал, почему запуск российского "Кинжала" почти невозможно увидеть.

Важно В Украине создали уникальную систему противовоздушной обороны, которой нет нигде в мире

Украинская ПВО сделана из всего, что было

Игнат отметил, что на самом деле украинская система ПВО сделана из того, что было. У украинцев – "золотые руки", и у защитников украинского неба тоже.

Они то американские ракеты HARM адаптируют к украинским истребителям, то создадут систему ПВО из того, что есть,

– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.

Он добавил: уникальность состоит в том, что комплексы 70-х годов эффективно противостоят крылатым высокотехнологичным ракетам с элементами системы стелс 2015 года выпуска и более новым. Система ПВО создана из всех сил обороны.

"Люди в каждых боевых подразделениях, начиная с нацгвардии, заканчивая сухопутными войсками, научились применению ПЗРК – и советских, и тех, что нам предоставили партнеры", – подчеркнул Игнат.

Враг не может залетать вглубь страны

Представитель командования Воздушных сил ВСУ сообщил, что благодаря этому враг уже 4 месяца не может залетать вглубь страны. Украинские защитники неба контролируют и нижний, и верхний эшелоны.

Враг понял, что ничего не даст ни к земле прижиматься, ни высоко летать,

– подчеркнул он.

Игнат продолжил: единственное, что остается – это ракетный терроризм от оккупантов. Однако и здесь есть сдвиги. ВСУ ожидает современных средств ПВО.

"Это норвежские системы NASAMS, немецкие IRIS-T. Тогда мы сделаем нашу ПВО еще более уникальной и многогранной", – сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ.

Оккупанты используют авиацию только на линии столкновения

По его словам, оккупанты нарушают воздушное пространство Украины только на линии столкновения. Там они используют свои вертолеты и ударные бомбардировочные штурмовики. Наши самолеты тоже воюют в этой зоне. Мы эффективно противостоим вражеской авиации. Впрочем, к сожалению, и сами иногда несем потери.

Надеемся, мы доведем оккупантов до того состояния, что они откажутся от действий в нашем небе и вообще на нашей земле,

– подытожил Игнат.

Игнат об уникальной системе ПВО: смотрите видео

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