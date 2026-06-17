Сбивают более 80 % целей: в НАТО назвали украинскую ПВО одной из лучших в мире

В НАТО заявили, что Украина сегодня обладает одной из самых эффективных систем противовоздушной обороны в мире. По оценкам Альянса, украинские военные уничтожают более 80 % российских ракет и дронов.

Об этом "24 Каналу" рассказал высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности.

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Что рассказали в НАТО об украинской противовоздушной обороне?

По данным Альянса, в среднем украинские защитники неба сбивают более 80% российских ракет и дронов, запускаемых по территории страны. В НАТО отмечают, что такого результата удается достигать благодаря грамотному использованию имеющихся систем ПВО, а также эффективному распределению ракет-перехватчиков, запасы которых остаются ограниченными.

Представитель Альянса также отметил высокий уровень подготовки украинских военных и их способность быстро адаптироваться к новым угрозам. По мнению НАТО, украинская система противовоздушной обороны является одной из самых эффективных в мире в условиях постоянных массированных атак со стороны России.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники по-прежнему привержены поддержке Украины. По его словам, на саммите НАТО в следующем месяце основное внимание будет уделено потребностям украинской армии, в частности поставкам военной техники и ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Рютте также подчеркнул, что США и европейские партнеры продолжат оказывать Украине финансовую и военную помощь для защиты от российской агрессии.

Кроме того, стоит отметить, что в МИД заявили, что Украина уже нашла дополнительные системы ПВО и ракеты-перехватчики для усиления защиты воздушного пространства. В настоящее время продолжается поиск финансирования для их закупки, а конкретные решения могут быть объявлены на саммите НАТО в Турции.

Также Киев ведет переговоры с партнерами о получении ракет, срок годности которых вскоре истекает, чтобы использовать их для усиления украинской противовоздушной обороны.