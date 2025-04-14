Украина разрабатывает собственную систему ПВО стратегического уровня: что известно о будущем оружии

Украина разрабатывает собственную систему противовоздушной обороны стратегического уровня. Глава МИД призвал европейские государства инвестировать в эту программу, чтобы ускорить ее воплощение.

Андрей Сибига выступил на Совете министров ЕС в понедельник, 14 апреля, передает 24 Канал. В Defense Express предположили, о каком оружии идет речь.

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Что известно о разработке

О разработке Украиной зенитного ракетного комплекса большой дальности с возможностью уничтожения целей, находящихся за 100 километров, было официально объявлено еще год назад. Однако сегодня Сибига использовал классификацию – "система ПВО стратегического уровня".

В Defense Express отметили, что этим термином американский Raytheon обозначает следующие системы:

SM-6 с дальностью уничтожения целей до 370 километров;

SM-3, которые предназначены для экзоатмосфреного перехвата баллистических ракет.

Вероятно, речь идет о разработке вдвое более мощного, чем Patriot, ЗРК, если отталкиваться от характеристик SM-6. Кроме того, недавно украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин подтвердил, что сейчас ОПК работает над аналогом Patriot.

Пока неизвестно, на какой стадии находится разработка. Аналитики предполагают, что с 2022 года ей могли предоставить наивысший приоритет, а появление такого оружия в арсенале ВСУ может стать известным только "по факту", как это было с "Длинным Нептуном".

Кого из партнеров может заинтересовать

В то же время для европейских стран призыв инвестировать в разработку сразу возможно определить с точки зрения реальных интересов их оборонной промышленности, потому что не стоит забывать, что оборонный бизнес, это в первую очередь – бизнес,

– пишет Defense Express.

Франция и Италия сейчас "пытаются доработать" новую версию своего SAMP/T NG, а Германия уже заказала израильскую Arrow 3. Некоторые страны масштабно вложились в американский Patriot, в частности Польша.

Аналитики отмечают, что потенциальных партнеров надо искать в странах Европы, которые имеют деньги и собственные наработки в сфере ПВО. Например, шведская компания Saab с ее переносным комплексом RBS 70.

Упомянуто и о норвежской Kongsberg, глава которой сообщил о намерении интегрировать в ЗРК NASAMS украинские ракеты. К тому же в Норвегии нет систем большой дальности или стратегического уровня.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, Украина до сих пор не получила дополнительных систем Patriot, о которых договорились на саммите НАТО в Вашингтоне 9 июля 2024 года.