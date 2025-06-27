МОГ уже не так эффективны, но антишахедное решение есть: Умеров заявил о новых разработках ПВО

Во время разговора с журналистами Рустем Умеров рассказал, какова ситуация с ПВО. Он подтвердил, что эффективность мобильных огневых групп снизилась.

Детали передает 24 Канал.

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Как ПВО противодействует "Шахедам" в новых условиях

Как объяснил Умеров, средства перехвата вражеских дронов эволюционируют. В общем вся работа над противодронными системами – это непрерывный цикл инноваций и совершенствования. Враг регулярно меняет алгоритмы, а Украина в ответ адаптирует тактику. Поэтому можно говорить о постоянной интеллектуальной борьбе.

Например, в начале войны определенные решения показывали высокую эффективность. Но когда россияне изменили тактику, пришлось искать новые решения.

Группы МОГ были полезными определенный период, но теперь их эффективность начинает снижаться. Поэтому Украина вводит новые разработки. Речь о дронах-перехватчиках и других инструментах – подробности о последних сознательно не разглашают.

Россияне умышленно увеличили комбинированные удары. Они используют до 500 "Шахедов" за одну ночь, комбинируют дроны с баллистическими и крылатыми ракетами. Все это делается, чтобы истощить нашу ПВО и просчитать ее эшелонированность. И для психологического давления на украинцев.

Несмотря на это, Украина находит решения и адаптирует оборону. И антишахедное решение уже есть – одно из этих изделий показало очень большую эффективность, мы даже сами не ожидали,

– сказал министр.

В целом найдены десятки технологических решений, десятки изделий, которые уже применяют в боевых условиях.