"Наши специалисты делают невозможное": насколько эффективно ПВО сбивают ракеты и дроны

Украинская ПВО сбивает 50 – 70% вражеских крылатых ракет. Более того, наши специалисты уничтожают 80% дронов-камикадзе, выпущенных по украинским городам.

Это очень эффективный показатель. Наши авиаторы и бойцы ПВО выжимают из техники невозможное. Об этом 24 каналу сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.

Достойно внимания Массированные атаки дронами-камикадзе: какое вооружение может защитить украинские города

Украина демонстрирует высокое качество

Киричевский отметил, что Иран создает проблемы своими "летающими мопедами" не только Украине, но и Саудовской Аравии. Так, в сентябре 2021 года он атаковал страну, применив суммарно 10 баллистических ракет и дронов-камикадзе. Они были ориентированы на децентрализованные объекты нефтедобывающей индустрии.

"Саудовская Аравия, имеющая на вооружении новейшие комплексы Patriot, не смогла отразить эту атаку – даже под наблюдением американских инструкторов", – сказал он.

Кроме того, добавляет эксперт, можно применить и другое мерило. Считается, что если удается сбить 30% крылатых ракет или других малоразмерных воздушных целей – это очень хороший показатель.

Наша ПВО со всеми сложностями, которые пытаются создавать россияне, держит гораздо более высокую планку качества. Это при советской матчасти, которая не была рассчитана на такие цели,

– подчеркнул Киричевский.

К примеру, у нас есть комплексы БУК, которые были предназначены для уничтожения целей армейской авиации – вертолеты, штурмовики и т.д. "Получается, пристроиться сбивать крылатые ракеты из таких комплексов наши авиаторы смогли за год до войны", – объяснил эксперт Defense Express.

Чем сбивают дроны-камикадзе, сколько пуль для этого нужно: смотрите видео

Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе: что известно