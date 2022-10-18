"Наши специалисты делают невозможное": насколько эффективно ПВО сбивают ракеты и дроны
Украинская ПВО сбивает 50 – 70% вражеских крылатых ракет. Более того, наши специалисты уничтожают 80% дронов-камикадзе, выпущенных по украинским городам.
Это очень эффективный показатель. Наши авиаторы и бойцы ПВО выжимают из техники невозможное. Об этом 24 каналу сказал эксперт Defense Express Иван Киричевский.
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Украина демонстрирует высокое качество
Киричевский отметил, что Иран создает проблемы своими "летающими мопедами" не только Украине, но и Саудовской Аравии. Так, в сентябре 2021 года он атаковал страну, применив суммарно 10 баллистических ракет и дронов-камикадзе. Они были ориентированы на децентрализованные объекты нефтедобывающей индустрии.
"Саудовская Аравия, имеющая на вооружении новейшие комплексы Patriot, не смогла отразить эту атаку – даже под наблюдением американских инструкторов", – сказал он.
Кроме того, добавляет эксперт, можно применить и другое мерило. Считается, что если удается сбить 30% крылатых ракет или других малоразмерных воздушных целей – это очень хороший показатель.
Наша ПВО со всеми сложностями, которые пытаются создавать россияне, держит гораздо более высокую планку качества. Это при советской матчасти, которая не была рассчитана на такие цели,
– подчеркнул Киричевский.
К примеру, у нас есть комплексы БУК, которые были предназначены для уничтожения целей армейской авиации – вертолеты, штурмовики и т.д. "Получается, пристроиться сбивать крылатые ракеты из таких комплексов наши авиаторы смогли за год до войны", – объяснил эксперт Defense Express.
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Россияне атаковали Киев дронами-камикадзе: что известно
- Утром 17 октября Россия нанесла удар по Киеву дронами-камикадзе иранского производства. Взрывы раздались в Шевченковском районе столицы.
- В одном из жилых домов произошел взрыв. Спасатели извлекли из-под завалов 18 человек. Пока известно, что российская атака унесла жизни 5 гражданских жителей: 59-летней киевлянки, пожилой женщины, мужчины и молодой семьи, которая ждала младенца.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку дронами и опубликовал видео с последствиями обстрелов. Он подчеркнул, что врагам не удастся сломить украинцев. Их попытки запугать мирных жителей ударами по городам провалятся, как и намерения захватить наше государство.