Украина сможет сбивать российские КАБы: что известно о новых испытаниях НАТО

В НАТО провели испытания средств противодействия российским управляемым авиабомбам (ФАБ с УМПК). Эти системы могут усилили украинскую ПВО уже до конца 2025 года.

Речь идет также о защите от других угроз, в частности ударных БпЛА типа "Шахед". Детали рассказали в Defense Express, передает 24 Канал.

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Как прошли испытания

В начале февраля 2025 года стало известно о проекте НАТО Innovation Challenge. Уже в апреле определены его участники – стартапы Alta Ares, Atreyd и Tytan.

Каждый из них приложил свои компоненты к финальной многослойной системе ПВО. Ее испытания проходили под эгидой коалиции, в которую входили:

Объединенное командование НАТО по вопросам трансформации,

Объединенный центр анализа, тренировок и образования,

французское агентство по оборонным закупкам (DGA),

представители украинского Министерства обороны и ВСУ.

Различные интегрированные системы испытывали в сложных условиях на полигоне DGA в течение нескольких дней, оценив передовые сенсорные системы, технологии динамического управления и инновационные методы ведения боевых действий против имитированных и реальных целей.

К слову, Alta Ares показала систему обнаружения, идентификации и прогнозирования траектории полета бомб. Другие участники, Atreyd и Tytan, представили решения на основе зенитных дронов, причем предложение второго предусматривало рой дронов-камикадзе, формирующий "стену".

Что известно о внедрении

По данным НАТО, испытания показали целесообразность многоуровневого подхода к защите и определили конкретные усовершенствования для предложенных решений. Компании-участники будут улучшать свои системы, а критические вопросы должны решить в течение следующих недель и месяцев.

Сейчас планируют дальнейшие испытания и внедрение части решений. Украинская делегация предусматривает развертывание начальных возможностей такого ПВО уже к концу 2025 года.

Возможность противостоять КАБам спасет больше жизней украинских военных, а также повысит эффективность оборонительных укреплений. Соответственно решения для этой проблемы нужны уже "на вчера",

– отмечают в Defense Express.

Напомним, благодаря КАБам российские самолеты могут атаковать Украину, не заходя в зону поражения противовоздушной обороны.