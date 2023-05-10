Радоваться рано, – Воздушные силы о показателе в 90% сбитых украинской ПВО ракет
Источник:BBC
Во время последних массированных ракетных обстрелов показатель сбивания ракет достигал более 90%. Однако в Воздушных силах предостерегают, говорить о какой-либо устойчивой тенденции нельзя.
При следующем обстреле показатель может быть 30 или 40%. Об этом заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
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От чего зависит результативность
Сбитые ракеты врага – это результат упорной и тяжелой работы. Игнат объяснил, что у военных уже есть приобретенный опыт. Совершенствуются мобильные огневые группы, увеличивается наличие и номенклатура западного вооружения.
Однако результативность зависит от того, что и куда запускают россияне, и есть ли там нужные средства.
Сильно радоваться рано, мы получили мало помощи от Запада для работы против воздушных целей. К сожалению, чтобы защитить всю Украину, нам нужно еще много современных систем,
– подчеркнул Игнат.
Например, недавно на Юге за одну атаку прошли все запущенные 4 российские крылатые ракеты, а в ночь на 9 мая ПВО смогла сбить все 8.
Изнурение системы ПВО
Игнат отметил, что для насыщения ПВО Украины западными системами нужны годы. Основой остаются советские системы С-300 и "Бук" М1. По словам спикера, мы очень медленно заменяем старую советскую на западную технику.
Он напомнил о статье The New York Times, где писали, что украинские силы ПВО истощаются. Однако не следует забывать, что Россия тоже истощается – оккупанты тратят ракеты и "Шахеды".