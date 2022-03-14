Украинская ПВО уничтожила 45 единиц вражеской авиации с начала вторжения России
14 марта 2022 , 22:37Читати новину українською
Источник:Минобороны
Российская авиация терпит большие потери после того, как вторглась в Украину. С начала войны оккупанты потеряли 45 единиц авиации, которые сбила украинская ПВО.
В Минобороны сообщили, что средствами противовоздушной обороны Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины уничтожено 19 самолетов.
Кстати Россияне все чаще вынуждены переходить в оборону и сдаваться в плен украинским военным.
Больше всего ПВО подвело российских вертолетов – 20.
ПВО уничтожило 45 единиц российской авиации
- 19 самолетов;
- 20 вертолетов;
- 5 БЛА;
- 1 крылатую ракету.
Заметим, что по состоянию на утро 14 марта Россия в войне против Украины потеряла 77 самолетов и 90 вертолетов. Что касается беспилотников, то обезврежено восемь. Враг потерял более 12 тысяч военных.
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