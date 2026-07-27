Произвела настоящий фурор: Свитан разобрал последствия удара "Фламинго" по оборонному заводу в России

Украинская ракета "Фламинго" нанесла удар по оборонному заводу "Авитек", расположенному в российском Кирове. Предприятие, специализирующееся на изготовлении ракет и зенитно-ракетных комплексов, находится на расстоянии более 1000 километров от границы с Украиной.

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан отметил в разговоре с 24 Каналом, какую мощь удара потерпело оборонное предприятие в Кирове . Кроме того, он рассказал, почему важно поразить именно этот российский завод.

Это важный военный объект для Украины

Свитан отметил, что когда ракета "Фламинго" добирается до военного объекта, то производит там настоящий фурор, поскольку ее боевая часть имеет вес от полтонны и выше. Эту боевую часть можно менять в зависимости от дальности, от вида топлива, которым заправляется ракета. Поэтому на завод в Кирове прилетела ракета с боевой частью, эквивалентной ФАБ-500 или ФАБ-1000.

Российское предприятие "Авитек" расположено на довольно большом расстоянии от Украины (более 1000 километров) – к северу от Казани в Татарстане и северо-восточнее Москвы – в сторону так называемого северного Урала.

Это – базовое предприятие в военной отрасли России, которое включено в общую цепочку производства военной амуниции. Завод производит часть ракет для зенитно-ракетных комплексов, узлы, агрегаты для части крылатых ракет и узлы, агрегаты для катапультирования летного состава,

– объяснил военный эксперт.

Поэтому для Украины это довольно серьезный военный объект. Однако, по словам полковника запаса, такие предприятия нецелесообразно выбивать с помощью дронов, ведь они могут их только поцарапать. Беспилотник не сможет пробиться, продавить или добраться до подземных коммуникаций. В то же время ракета с боевой частью, весом в полтонны, способна нанести серьезное поражение.

О результатах этого поражения вскоре доложит Генштаб ВСУ, но россияне уже по меньшей мере визжат о том, что там до десятка погибших работников и несколько десятков раненых,

– отметил Роман Свитан.

Что касается продолжения украинских ракетных ударов по российским объектам, то сейчас вопрос в количестве средств поражения, которое, по словам военного эксперта, у нас сейчас растет. Он предположил, что возможные массовые удары именно ракетами "Фламинго". И даже если бы их производили в большом количестве, все они не долетят до российских объектов, на которые направлены, потому что любая аэроцель – это, прежде всего, цель для системы ПВО.

Свитан объяснил важность удара "Фламинго" по вражескому оборонному заводу в Кирове: смотрите видео

Однако, по мнению Свитана, когда в Украине станет на боевое дежурство баллистика, возможно, даже в 2026 году, то россияне ее на себе ощутят.

Отметим, что 24 июля украинская ракета "Фламинго" атаковала российский оборонный завод "Авитек" в Кирове. Известно, что предприятие специализируется на изготовлении управляемых зенитных ракет класса "земля-воздух", катапультных кресел для истребителей Су-57 и Су-34, зенитно-ракетных комплексов "Тор" и авиационных крылатых ракет Х-101.