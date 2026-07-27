Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан зазначив у розмові з 24 Каналом, якої потужності удару зазнало оборонне підприємство у Кірові. Крім того, він розповів, чому було важливо уразити саме цей російський завод.

Це важливий воєнний об'єкт для України

Світан зауважив, що коли ракета "Фламінго" дістається до військового об'єкта, то справляє там справжній фурор, оскільки її бойова частина має вагу від пів тонни і вище. Цю бойову частину можна міняти залежно від дальності, від виду палива, яким заправляється ракета. Тому на завод у Кірові прилетіла ракета з бойовою частиною еквівалентною ФАБ-500 або ФАБ-1000.

Російське підприємство "Авітек" розташовано на доволі великій відстані від України (понад 1000 кілометрів) – на північ від Казані у Татарстані і північно-східніше Москви – у бік так званого північного Уралу.

Це – базове підприємство у військовій галузі Росії, яке включено до загального ланцюжка виробництва військової амуніції. Завод виробляє частину ракет для зенітно-ракетних комплексів, вузли, агрегати для частини крилатих ракет та вузли, агрегати для засобів катапультування льотного складу,

– пояснив військовий експерт.

Тому для України – це доволі серйозний військовий об'єкт. Проте, за словами полковника запасу, такі підприємства недоцільно вибивати за допомогою дронів, адже вони можуть їх тільки подряпати. Безпілотник не зможе пробитися, продавити або дістатися до підземних комунікацій. Водночас ракета з бойовою частиною, вагою у пів тонни, здатна завдати серйозної поразки.

Про результати цього ураження невдовзі доповість Генштаб ЗСУ, але росіяни вже щонайменше верещать про те, що там до десятка загиблих працівників і кілька десятків поранених,

– відзначив Роман Світан.

Щодо продовження українських ракетних ударів по російських об'єктах, то наразі питання у кількості засобів ураження, яка, за словами військового експерта, у нас зараз зростає. Він припустив, що можливі масові удари саме ракетами "Фламінго". І навіть, якби їх виробляли у великій кількості, всі вони не долетять до російських об'єктів, на які спрямовані, тому що будь-яка аероціль – це насамперед ціль для системи ППО.

Світан пояснив важливість удару "Фламінго" по ворожому оборонному заводу у Кірові: дивіться відео

Проте, на думку Світана, коли в Україні стане на бойове чергування балістика, можливо, навіть у 2026 році, то росіяни її на собі відчують.

Зазначимо, що 24 липня українська ракета "Фламінго" атакувала російський оборонний завод "Авітек" у Кірові. Відомо, що підприємство спеціалізується на виготовлені зенітних керованих ракет класу "земля-повітря", катапультних крісел для винищувачів Су-57 і Су-34, зенітно-ракетних комплексів "Тор" та авіаційних крилатих ракет Х-101.