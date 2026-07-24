Російська армія вперше за тривалий час спробувала прорвати українську оборону великою танковою колоною. На Добропільському напрямку в бій кинули десяток танків, бронемашини та реактивні системи залпового вогню, однак атака завершилася розгромом.

Паралельно Україна продовжила системні удари по російському тилу: під вогнем опинилися логістичні центри Wildberries у Санкт-Петербурзі, Твері та окупованому Сімферополі, а ракета "Фламінго" уразила завод "Авітек" у Кірові, який працює на російський військово-промисловий комплекс.



Про головні події доби та зміни на фронті розповів Андрій Дрозда в традиційному огляді карти бойових дій станом на 24 липня. Текстову версію огляду – читайте на 24 Каналі.

Нові пожежі на складах Wildberries

Українські безпілотники вчетверте за тиждень атакували склади компанії Wildberries на території Росії.

Цього разу удари припали по двох логістичних центрах у Санкт-Петербурзі та поблизу нього. Ідеться про район Шушари та промислову зону Уткіна Заводь. На обох об'єктах виникли масштабні пожежі. Лише в одному з логістичних центрів було зафіксовано щонайменше сім влучань.

Російська влада повідомляла про десятки нібито збитих безпілотників, однак велика частина дронів усе ж досягла цілей.

Шушари розташовані неподалік від аеропорту Пулково. Через атаку його роботу тимчасово зупиняли, десятки рейсів скасували або перенаправили.

Ще одна масштабна пожежа сталася в районі промислової зони Уткіна Заводь поблизу села Новосаратовка.

Вогонь ущент знищив три складські приміщення. У цій зоні розташовувалися об’єкти не лише Wildberries, а й Ozon та інших російських торговельних компаній. Будівлі вигоріли настільки сильно, що відновлювати там фактично немає чого.

У Твері після атаки загорілася адміністративно-логістична будівля, яку пов'язували з Wildberries. Під ударом опинився і сортувальний центр компанії в окупованому Сімферополі.

На кадрах із Криму було видно повторну детонацію. Так ефектно вибухнути могла зенітна ракета або продукція, яка зберігалася всередині складу. Унаслідок атаки об’єкт також був знищений пожежею.

Загальна площа знищених логістичних об'єктів Wildberries уже перевищила один мільйон квадратних метрів. Раніше великі склади горіли в Калініні та Електросталі Московської області, Воронежі, Котовську Тамбовської області, Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю.

До нових ударів загальна площа знищених об'єктів становила приблизно 958 тисяч квадратних метрів.

Склад у Шушарах мав площу понад 100 тисяч квадратних метрів. Співмірним за масштабом був і хаб в Уткіній Заводі.

Ранок 24 липня 2026 року в Санкт-Петербурзі / фото – соцмережі

Отже, після нової хвилі атак позначка в один мільйон квадратних метрів була впевнено перевищена навіть без огляду на склад в окупованому Сімферополі.

Російські продавці, які зберігали на цих складах товари, скаржаться на великі втрати та невеликі компенсації.

У цій історії варто звернути увагу на неспроможність російської протиповітряної оборони захистити один із найбільших і найважливіших регіонів країни.

Особливо показовим є удар по Шушарах, розташованих біля аеропорту Пулково. Попри посилений захист навколо аеропорту, українські безпілотники долетіли до великих складських комплексів і завдали кількох результативних ударів.

Ракета "Фламінго" уразила завод "Авітек" у Кірові

Однією з головних подій доби став ракетний удар по місту Кіров. Ракета «Фламінго» влучила у цех Вятського машинобудівного підприємства "Авітек".

Після удару над містом піднявся великий стовп диму. За наданою інформацією, підтверджено щонайменше одне точне влучання.

Підприємство належить концерну "Алмаз-Антей" і працює на російський військово-промисловий комплекс. Воно спеціалізується на виробництві авіаційної техніки та засобів порятунку для пілотів.

На заводі виготовляють:

компоненти двигунів ракет Х-101;

елементи зенітних ракет для комплексів "Тор";

ракети-імітатори та повітряні мішені;

катапультні крісла для російських винищувачів.

Таким чином удар припав по важливому об'єкту російської оборонної промисловості.

Зазначимо, що Україна не тримає в секреті, чим розвалила важливий завод. Денис Штілерман з FirePoint опублікував кадри запуску таких ракет на світанку.

Запуск "Фламінго" по Росії – дивіться відео:

На відео було видно щонайменше одну ракету. Запусків могло бути більше, оскільки для гарантованого ураження важливих цілей ракети можуть застосовувати групою.

Саме ці кадри стали додатковим підтвердженням того, що завод "Авітек" у Кірові був атакований ракетою "Фламінго".

Російський Су-57 міг бути збитий через кібероперацію

Ще одна історія стосується падіння російського винищувача Су-57 поблизу Москви. З'явилася версія, що літак міг бути знищений власною системою протиповітряної оборони внаслідок втручання українських кіберфахівців.

Йдеться, імовірно, про двомісну навчальну модифікацію Су-57. Літак упав у районі Звенигорода поблизу Москви. За однією з версій, по ньому могли відкрити вогонь підрозділи ППО загону "Барс-Москва", сформованого з резервістів.

Російські джерела також поширювали версію про відмову двигунів.

Росія втратила свій найсучасніший літак / Скриншот

Як могла відбутися операція? Українські кіберпідрозділи могли втрутитися в російський контур протиповітряної оборони й використати його для ураження власного літака. Можливо, російські підрозділи могли мати автономні турелі "Цитадель" із 30-міліметровими автоматичними гарматами.

Такі системи здатні автоматично виявляти й супроводжувати цілі. Теоретично в систему управління могли дистанційно втрутитися та змусити її відкрити вогонь.

Водночас ця версія залишається припущенням. Точний механізм можливого втручання не розкривається.

Російська балістика ударила по Київщині

У Києві були зафіксовані прильоти балістичних ракет. Також удари сталися в районі Житомирської траси поблизу Капітанівки. Росіяни застосовували ракети "Циркон". Це швидкісні протикорабельні ракети, які складно перехоплювати.

На жаль, відомо вже про 10 загиблих, понад 100 поранених, а також те, що балістика ворога прилетіла по якійсь недбало анонсованій зброярській виставці.

Президент публікує наслідки удару:

Ця трагедія викликала велике обурення, в соцмережах справедливо почали згадувати про граблі й попередні такі випадки. Сподіваємось, організатори "заходу" понесуть відповідальність.

Реактивні "Шахеди" стають серйознішою загрозою

Реактивні «Шахеди» з онлайн-керуванням можуть уражати значну частину території України.

У зону потенційних атак входять південні області, Дніпропетровщина, частина центральної України, Сумщина, Чернігівщина, Харківщина і частина Київської області.

Такі безпілотники можуть атакувати як статичні, так і рухомі цілі.

Особливої уваги потребують склади, автозаправні станції та промислові підприємства.

Україна використовує проти таких дронів мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі та авіацію, однак реактивні безпілотники залишаються складною ціллю.

У Харківській області росіяни вдарили трьома керованими авіабомбами по терміналу "Нової пошти" в Ізюмі. Удар стався близько четвертої ранку. Вантажне відділення було фактично знищене. Керовані авіабомби залишаються однією з головних загроз для Харківщини, оскільки їх важко перехоплювати.

Росіяни спробували прорватися танковою колоною

На Добропільському напрямку російські війська здійснили незвичну для останнього періоду масштабну бронетанкову атаку. Противник спробував прорватися в районі населеного пункту Маяк.

Звідси росіяни намагаються просуватися на північ у напрямку Шахового, а також на захід — до Заповідного та Дорожнього. Раніше на цій ділянці ворог переважно використовував малі піхотні групи, мотоцикли, квадроцикли та багі.

Різанина російських танків на Добропільському напрямку – дивіться відео:

Цього разу російське командування кинуло вперед танки й бронемашини. Підрозділ "Фенікс" разом із суміжними силами знищив російську колону.

За підсумками бою було уражено:

дев'ять танків;

дві бронемашини;

три реактивні системи залпового вогню "Град";

кілька десятків російських військових.

Уся техніка залишилася знищеною вздовж посадок Донеччини.

Російські танки мали додатковий захист від безпілотників, засоби радіоелектронної боротьби й металеві конструкції, однак це не допомогло уникнути ураження.

Російське командування могло піти на такий ризик через зрив темпів наступальної операції.

Попередня тактика масованих атак бронетехнікою вже неодноразово призводила до великих втрат. На відкритій місцевості танки й бронемашини стають зручними цілями для мінних загороджень, артилерії та ударних дронів.

Ситуація на Добропільському напрямку / Скриншот карти Deepstate

Попри це, росіяни знову спробували здійснити прорив, розраховуючи, ймовірно, на раптовість або сприятливі погодні умови.

Результатом стали катастрофічні втрати техніки та особового складу окупантів.

До відбиття атаки долучився і спецпідрозділ "Омега". На оприлюднених кадрах було зафіксовано бойове застосування російських танків Т-72Б3А з комплексом активного захисту "Арена-М".

Цю систему модернізували для протидії FPV-дронам. Однак під час атаки український безпілотник уразив корму танка, а комплекс активного захисту не спрацював.

Загалом у районі Маяка росіяни використали колону приблизно з десяти танків.

ЗСУ відкинули росіян біля Філії

Позитивні зміни зафіксовано і на Новопавлівському напрямку. Українські військові відкинули російські підрозділи в районі села Філія.

Йдеться про ділянку поблизу Новохацького на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей.

На карті бойових дій сіра зона розширилася, а зона російського контролю зменшилася. Це свідчить про те, що противник був змушений відійти.

Українські підрозділи продовжують атакувати з боку Новопавлівки, Новохацького і Зеленого Гаю.

Контрнаступ ЗСУ в районі Філії / Скриншот карти Deepstate

Просування відбувається із заходу на схід і з півночі на південь. За оновленими даними, під український контроль вдалося повернути ще близько семи квадратних кілометрів.

Росіяни продовжують утримувати Дачне, однак українські сили рухаються вздовж дороги Новопавлівка – Дачне у південному напрямку.

Противник намагається контратакувати з районів Котлярівки та Горіхового, щоб зупинити українське просування. Однак ці контратаки результату не дали.

Бої продовжуються і в самій Новопавлівці, де ЗСУ зачищають залишкові групи російської піхоти.

Поблизу Філії росіяни змогли втримати позиції лише південніше населеного пункту. Саме село, за наданою оцінкою, перейшло щонайменше у сіру зону.

Це свідчить про подальше покращення становища українських сил на цій ділянці фронту.

Підсумки дня 24 липня

Україна продовжує системно бити по російській логістиці та військово-промислових підприємствах.

Удари по складах Wildberries демонструють вразливість великих логістичних центрів навіть поблизу Санкт-Петербурга.

Ураження заводу "Авітек" ракетою "Фламінго" показує зростання українських можливостей завдавати ударів по важливих підприємствах російського ВПК на значній відстані.

На фронті російська спроба повернутися до масштабних бронетанкових атак завершилася розгромом колони на Добропільському напрямку.

Водночас біля Новопавлівки українські сили продовжують локальні наступальні дії та поступово відтісняють противника в районі Філії.

Огляд подій війни за 24 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: