Украина завершает разработку баллистической ракеты: какие возможности это открывает

Украина работает над собственной ракетной программой. Возможно, если бы ее раньше реализовали, то Путин не решился бы пойти войной против нашего государства.

Такое мнение 24 Каналу высказал генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, отметив, что различные проекты украинских ракет были разработаны еще в начале 2000-х годов.

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Какие возможности получит Украина

Как отметил Маломуж, обидно, что в свое время эти проекты не получили достаточной поддержки и финансирования. Украинская разведка и контрразведка знала, что Россия имела планы агрессии и по Крыму, и по всему государству.

Тогда были различные проекты баллистических ракет с дальностью поражения на 700 и 2000 километров. Также речь шла о крылатых ракетах на 500 километров.

Это лишь несколько проектов. Если бы Украина имела бы такой арсенал ракет, то это однозначно помогло бы предотвратить войну. Как только Путин начал бы войну, так сразу ему в ответ полетели бы сотни различных ракет. Прилетало бы и по Москве, и по различным стратегическим объектам России,

– сказал Маломуж.

Обратите внимание! Украина уже разработала ракету-дрон "Паляница". Ее запускают с наземной установки. По данным СМИ, впервые это оружие применили по военной цели во временно оккупированном Крыму.

Понятно, что крылатые и баллистические ракеты помогут выбивать огромное количество важных для оккупантов объектов. Особенно важно атаковать аэродромы врага и военные части.

Напомним, недавно директор государственного предприятия "Спецтехноэкспорт" Алексей Петров предположил, что Украина будет иметь собственные крылатые и баллистические ракеты к середине 2025 года. Уже идут летные испытания.