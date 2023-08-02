Будет дурачить российскую ПВО: France 24 показал видео, как украинцы производят ракету "Трембита"

Народная ракета "Трембита" станет "приманкой" для российских систем противовоздушной обороны. Также у нее есть ряд интересных характеристик.

Французский телеканал France 24 встретился со специалистами волонтерского конструкторского бюро PARS. Вместе с волонтерами из ОО "Видсич" они создают ракету "Трембита".

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Что нужно знать о ракете

Ее можно использовать как ложную цель для средств российской противовоздушной обороны. "Трембита" будет выманивать зенитные ракеты россиян. Для этого есть Radar Cross-Section и заметный тепловой след.

Нам чрезвычайно выгодно "обменивать" копеечную ракету на дорогие выстрелы болотной ПВО,

– убеждают разработчики.

Но это еще не все. Второй способ использования ракеты – как ударное средство. В боевом варианте ракета будет иметь более дорогую электронику – для более точного поражения цели.

Создатели "Трембиты" говорят: залповый запуск по 20 и более ракет "позволит преодолевать ПВО врага и поражать цели на достаточной глубине".

Как украинцы создают народную ракету "Трембита": смотрите видео

Почему "Трембиту" называют народной ракетой?

Технология изготовления многих компонентов корпуса и двигателя достаточно доступна, поэтому разработчики стремятся Технология изготовления многих компонентов корпуса и двигателя достаточно доступна, поэтому разработчики стремятся диверсифицировать производство ракеты "в сети привлеченных волонтеров по всей Украине по маленьким мастерским типа обычных гаражей". Так что россияне не смогут уничтожить место производства ракеты одним ударом, потому что оно рассредоточено.

Характеристики ракеты "Трембита":

боевая часть – 20 килограммов с термобарическим или комбинированным зарядом осколочно-фугасного действия;

снаряженный вес – 100 килограммов;

дальность – более 140 километров;

скорость – более 400 километров в час;

максимальная высота полета – 2000 метров, минимальная – 30 метров.

Какие еще есть преимущества у нового оружия

Разработчики указывают, что "Трембита", прежде всего, создана для уничтожения враждебных систем ПВО, мест сосредоточения живой силы противника и складов с боеприпасами.

Одно из ее преимуществ – пульсирующий воздушно-реактивный двигатель (ПуВРД). Он прост в производстве, надежен и не содержит подвижных деталей. Интересно, что его изобрели еще в 1864 году. Двигатель работает на бензине и создает дополнительный шум, влияющий на психику противника.

В Украине все больше собственных разработок оружия. В конце июля в серийное производство запустили дрон Sirko, а правительство приняло экспериментальный проект, который упростит производство боеприпасов для беспилотников.