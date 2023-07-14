Знаем, что там происходит, – Буданов об источниках Украины в окружении Путина

У нашей разведки есть источники, близкие к российскому диктатору. Так что Киев знает о планах Кремля.

Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов. Также отметил, что агрессор уже проигрывает информационное сражение.

Кстати говоря Россия созрела к гражданской войне, – Буданов о расколе в российском обществе

Источники в ближайших к Путину кабинетах

У нас есть свои источники. В ближайших кабинетах (к Путину), так сказать. Поэтому мы обычно знаем, что происходит,

– подчеркнул Буданов.

Также отметил, что во время мятежа боевики "Вагнера" направлялись к ядерной базе в погоне за атомным оружием размером с рюкзак. К слову, несколько российских источников уже подтвердили Reuters эту информацию.

Кроме того, глава ГУР ссылался на перехваченный опрос, проведенный российским МВД, который, по его словам, показал, что Пригожин действительно имел поддержку внутри России.

Журналисты отметили, хотя Буданов не предоставил доказательств, однако заметил, точно предсказал вторжение России до начала полномасштабной войны.

"Кто оказался прав? Мы", – заявил начальник ГУР.

Добавил, что Украина сделала выводы с 2014 года, когда Москва застала мир врасплох, аннексировав наш Крым и развязав войну на Востоке.

Информационную войну мы полностью проиграли в 2014 году. А (полномасштабную – 24 Канал) – начали здесь совсем иначе. И сейчас россияне проиграют информационное сражение,

– подчеркнул он.

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Буданов ответил, много ли наших агентов в России