Украинская "Стугна" уничтожила новейший российский ударный вертолет Ка-52: потрясающее видео
5 апреля 2022 , 14:35Читати новину українською
Источник:фейсбук Юрия Кочевенко
Украинские герои продолжают активное истребление российских оккупантов. Каждый день большое количество личного состава и техники врага уходят в небытие.
Украинские защитники умело бьют врага не только из вооружения, предоставляемого нашими союзниками. Невероятно эффективно наши артиллеристы себя проявляют и с помощью отечественных комплексов.
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Уничтожение вражеского вертолета
Бойцы 95 ОДШБр показали красоту действия отечественного ПТРК "Стугна". Демонстрация получилась яркой – наши замечательные защитники сбили новейший российский ударный вертолет Ка-52.
"Стугна" против российского ударного вертолета: видео
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