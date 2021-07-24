Судья из Донетчины имеет российское гражданство и квартиру в оккупированном Крыму: расследование

Украинская судья Юлия Переясловская имеет не только паспорт гражданки России, но и владеет квартирой в оккупированном Крыму. Все это не мешает ей вершить правосудие в Украине и получать здесь 70 тысяч гривен зарплаты.

Об этом свидетельствуют результаты OSINT-расследования. Согласно ему, квартиру в оккупированном Севастополе Переясловская получила уже после российской оккупации Крыма, а гражданство России в 2019 году.

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Площадь квартиры в оккупированном Россией Севастополе составляет 134 квадратных метра. Судья приобрела ее в 2016 году и записала на свою родную тетю. В указанной квартире Переясловская проживала в период отпуска, который длился почти 2 года – с 26 октября 2018 года до 19 августа 2020 года.

Расследователи установили, что судья в течение последних 4 лет 9 раз под разными предлогами выезжала на территорию государства-агрессора и оккупированного Крыма. Интересно, что сейчас судья Переясловская находится в очередном отпуске – снова в оккупированном Севастополе.

Получается, что после приобретения гражданства России судья Переясловская использует паспорт России для прохождения российских пунктов пропуска, а паспорт гражданки Украины – для проезда через украинские ПП,

– говорится в расследовании.

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