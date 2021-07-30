Об этом в эфире 24 канала рассказала украинская туристка Лидия Степанова, которая отдыхает в Мармарисе. Женщина отметила, что в ее отеле спокойная ситуация, люди продолжают купаться в море.

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Единственным нюансом является помутневшая вода. Причиной этого являются вертолеты, которые набирают воду для тушения пожара вблизи пляжей. Впрочем, отдыхающим это не мешает.

"Вода в море немного помутнела, потому что вертолеты набирают воду возле пляжа. Именно возле нашего отеля довольно близко, за буйками", – пояснила Степанова.

Паники в Мармарисе нет

В ночь на 29 июля туристов напугало большое пламя возле курорта. Он был отчетливо виден с самого отеля и пляжа.



Дым от пожара в Мармарисе 29 июля был виден с пляжа / Фото Лидии Степановой

Сначала дым был густым, потом немного рассеялся / Фото Лидии Степановой

"Позже нас попросили зайти в отель и не покидать его. Некоторое время не работал Wi-Fi и кондиционеры", – рассказала Степанова.

По состоянию на 30 июля оборудование возобновило работу, гостиница работает в привычном режиме. Паники или каких-то изменений нет. Туристы также не спешат завершать свои отпуска и эвакуироваться.

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Состояние окружающей среды

В самом Мармарисе есть умеренное задымление. За сутки оно успело существенно уменьшиться. Туристам играет на руку и погода, ведь ветер дует в противоположную от отеля сторону.

Пожар в турецком Мармарисе: ситуация по состоянию на 30 июля / Фото Лидии Степановой

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