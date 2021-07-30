Про це в ефірі 24 каналу розповіла українська туристка Лідія Степанова, яка відпочиває в Мармарисі. Жінка зазначила, що в її готелі спокійна ситуація, люди продовжують купатися в морі.

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Єдиним нюансом є помутніла вода. Причиною цього є вертольоти, що набирають воду для гасіння пожежі поблизу пляжів. Втім відпочивальникам це не заважає.

"Вода в морі трохи помутніла, бо вертольоти набирають воду біля пляжу. Саме біля нашого готелю, досить близько, за буйками", – пояснила Степанова.

Паніки в Мармарисі немає

У ніч на 29 липня туристів налякало велике полум'я біля курорту. Його було чітко видно з самого готелю та пляжу.



Дим від пожежі в Мармарисі 29 липня було видно з пляжу / Фото Лідії Степанової



Спершу дим був густим, згодом трохи розсіявся / Фото Лідії Степанової

"Згодом нас попросили зайти в готель і не покидати його. Деякий час не працював Wi-Fi й кондиціонери", – розповіла Степанова.

Станом на 30 липня обладнання відновило роботу, готель працює у звичному режимі. Паніки чи якихось змін немає. Туристи також не поспішають завершувати свої відпустки й евакуюватися.

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Стан довкілля

У самому Мармарисі є помірне задимлення. За добу воно встигло суттєво зменшитися. Туристам грає на руку й погода, адже вітер дме у протилежну від готелю сторону.

Пожежа в турецькому Мармарисі: ситуація станом на 30 липня / Фото Лідії Степанової

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