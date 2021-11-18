Украинская власть не должна была комментировать операцию по захвату вагнеровцев, – Арахамия
Источник:24 канал
Давид Арахамия заявил, что украинские власти не должны были комментировать операцию по задержанию вагнеровцев. Однако ее втянули в "политическую провокацию".
Эфир надо было закрывать, – Арахамия
По словам руководителя фракции "Слуга народа", у украинской власти смешной вид в глазах международных партнеров. Все потому, что на нашем телевидении рассказывают информацию о секретных спецоперациях.
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Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать была операция или нет, все, что они (власть – 24 канал) должны были сказать – такие операции не комментируются. Все. И закрыли на этом весь эфир. А дальше пошли бы как положено – по закону,
– заявил политик.
Теперь НАТО предупреждает об угрозе российской агрессии.
"Когда партнеры передают секретные данные разведки, то спрашивают: "Ребята, у вас "крыша поехала"? Вам можно вообще данные давать? У вас тут через день о спецоперации передачи показывают", – рассказал Арахамия.
Что известно о спецоперации по задержанию вагнеровцев
- В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". Мол, они готовили беспорядки перед президентскими выборами.
- Однако уже в начале сентября распространили информацию, что СБУ якобы знала о бойцах и готовила спецоперацию. Ее сорвали якобы из-за утечки информации из Офиса Президента.
- Расследователи Bellingcat 17 ноября опубликовали расследование. В нем они заявили, что украинские власти действительно готовили масштабную спецоперацию. 15 июня 2020 года ее согласовал президент Владимир Зеленский.
- В то же время глава ОП Андрей Ермак просил отсрочить операцию на неделю из-за опасений, что Россия сорвет запланированное на Донбассе перемирие.