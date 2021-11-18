Украинская власть не должна была комментировать операцию по захвату вагнеровцев, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что украинские власти не должны были комментировать операцию по задержанию вагнеровцев. Однако ее втянули в "политическую провокацию".

Эфир надо было закрывать, – Арахамия

По словам руководителя фракции "Слуга народа", у украинской власти смешной вид в глазах международных партнеров. Все потому, что на нашем телевидении рассказывают информацию о секретных спецоперациях.

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Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать была операция или нет, все, что они (власть – 24 канал) должны были сказать – такие операции не комментируются. Все. И закрыли на этом весь эфир. А дальше пошли бы как положено – по закону,

– заявил политик.

Теперь НАТО предупреждает об угрозе российской агрессии.

"Когда партнеры передают секретные данные разведки, то спрашивают: "Ребята, у вас "крыша поехала"? Вам можно вообще данные давать? У вас тут через день о спецоперации передачи показывают", – рассказал Арахамия.

Что известно о спецоперации по задержанию вагнеровцев