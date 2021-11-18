Украинская власть не должна была комментировать операцию по захвату вагнеровцев, – Арахамия

18 ноября 2021 , 11:48
Читати новину українською

Источник:

24 канал

Давид Арахамия заявил, что украинские власти не должны были комментировать операцию по задержанию вагнеровцев. Однако ее втянули в "политическую провокацию".

Эфир надо было закрывать, – Арахамия

По словам руководителя фракции "Слуга народа", у украинской власти смешной вид в глазах международных партнеров. Все потому, что на нашем телевидении рассказывают информацию о секретных спецоперациях.

Читайте также Можно сказать все, что угодно, – в ОП отреагировали на расследование о вагнеровцах

Когда только начали раскачивать эту ситуацию и спрашивать была операция или нет, все, что они (власть – 24 канал) должны были сказать – такие операции не комментируются. Все. И закрыли на этом весь эфир. А дальше пошли бы как положено – по закону,
 – заявил политик.

Теперь НАТО предупреждает об угрозе российской агрессии.

"Когда партнеры передают секретные данные разведки, то спрашивают: "Ребята, у вас "крыша поехала"? Вам можно вообще данные давать? У вас тут через день о спецоперации передачи показывают", – рассказал Арахамия.

Что известно о спецоперации по задержанию вагнеровцев

  • В июле 2020 года в Беларуси задержали 33 боевика ЧВК "Вагнера". Мол, они готовили беспорядки перед президентскими выборами.
  • Однако уже в начале сентября распространили информацию, что СБУ якобы знала о бойцах и готовила спецоперацию. Ее сорвали якобы из-за утечки информации из Офиса Президента.
  • Расследователи Bellingcat 17 ноября опубликовали расследование. В нем они заявили, что украинские власти действительно готовили масштабную спецоперацию. 15 июня 2020 года ее согласовал президент Владимир Зеленский.
  • В то же время глава ОП Андрей Ермак просил отсрочить операцию на неделю из-за опасений, что Россия сорвет запланированное на Донбассе перемирие.
Автор: Софія Мінджоса