Украинская война за Независимость может стать прологом к Великой Войне, – Данилов
Источник:"Украинская правда"
Алексей Данилов заявил, что война за нашу Независимость может стать прологом к Великой войне. Однако секретарь СНБО объяснил, при каком условии это может произойти.
Соответствующую информацию Сергей Данилов рассказал в своей колонке. Также он объяснил, что неотвратимость Великой Войны можно похоронить, похоронив режим российского диктатора.
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Что думает Данилов о Великой Войне
Алексей Данилов рассказал, что именно при полном молчании и бездействии правительств Европы в 30-х годах накачал "мышцы" режим Гитлера.
Более того, в 20 – 21 веке Запад допустил так называемую реинкарнацию авторитарного режима Владимира Путина.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что:
- говорится не только об Украине;
- говорится об опасности рождения нового античеловеческого и антигуманистического образования, химеры соединения нацизма с коммунобольшевизмом;
- говорится о режиме, амбиции которого глобальные, а не региональные, как бы кому-то это не хотелось.
Украинская война за Независимость может стать только прологом к Великой Войне, если человечество действительно ничему не научилось и гибель миллионов была напрасной,
– заявил Данилов.
Данилов уточнил, что именно нужно запомнить миру
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины пояснил, что история должна научить:
- не идти на компромисс с диктатором, ведь это отложенная проблема, которая вернется максимально усложненной;
- не соглашаться на уступки диктатору, ведь они обернутся проигрышем и самой дорогой из возможных цен;
- не бояться бросающих диктатуры вызовов. Ведь они питаются страхом и трусостью;
- не брать деньги от диктатора, потому что они никому и никогда не принесли добра.
И самое главное: не останавливаться на полпути, если вступили в борьбу, не соглашайтесь на полумеры и на полрешения, идите до конца, только полное уничтожение, хирургическое удаление опухоли гарантирует отсутствие рецидивов,
– призвал Данилов.
Он также сказал, что победить мало, нужно "лечение" общества и государства: дерашисация, осознание и принятие коллективной вины, национальное покаяние, изучение, закрепление и постоянное повторение пройденных уроков.
Более того, секретарь СНБО уточнил, что второй этап ликвидации России начался 24 февраля 2022 года и в наших силах начать третий завершающий этап – деконструкцию российской псевдофедерации.
"Лучшая гарантия безопасности для Украины и мира, это депутинизация, денуклеаризация и демилитаризация России, демонтаж ее псевдофедерального образования, формирование независимых республик – Татарстана, Ичкерии, Сибири, Дальнего Востока, Юга и Севера России", – заявил Данилов.
Важные предварительные заявления чиновников о войне
- 15 декабря советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что в России появилась петиция о том, что нужно заканчивать "специальную военную операцию" в Украине. Она набрала более 25 тысяч граждан.
- Однако Подоляк вспомнил, что в России нет демократии, поэтому война будет продолжаться до тех пор, пока Кремль не проиграет.
- Кроме того, экс-премьер Великобритании Борис Джонсон объяснял, что война в Украине может завершиться только поражением Владимира Путина. По данным бывшего чиновника, для этого нужно, чтобы "занавес как можно скорее опустился над авантюрой Путина".