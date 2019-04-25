Глава Православной церкви Украины Епифаний призвал Верховую Раду проголосовать 25 апреля за законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

По словам спикера украинского парламента Андрея Парубия, 25 апреля депутаты должны принять закон о функционировании украинского языка . Действующий президент Петр Порошенко в свою очередь заверил, если это произойдет, он непременно подпишет закон о языке .

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О необходимости принятия такого решения заявил и митрополит Епифаний. Как подчеркнул священнослужитель, путь приближения к Христу у каждого народа – это родной язык.

"Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой молится, но ум мой остается без плода", – в качестве примера привел он Первое послание апостола Павла к коринфянам.

Следовательно, глава ПЦУ призвал Верховную Раду 25 апреля проголосовать за соответствующий законопроект.

Украинская Церковь – за украинский язык!

– отметил Епифаний.

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Также за защиту украинского языка выступает будущий президент Владимир Зеленский.

"Я должен защищать украинский язык. И я буду", – убеждает политик.