Українська Церква – за українську мову, – Епіфаній виступив з важливим зверненням до Ради

Очільник Православної церкви України Епіфаній закликав Верхову Раду проголосувати 25 квітня за законопроект "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

За словами спікера українського парламенту Андрія Парубія, 25 квітня депутати мають ухвалити закон про функціонування української мови. Чинний президент Петро Порошенко, зі свого боку, запевнив, якщо це станеться, він неодмінно підпише закон про мову.

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Про необхідність ухвалення такого рішення заявив і митрополит Епіфаній. Як підкреслив священнослужитель, шлях наближення до Христа у кожного народу – це рідна мова.

"Бо коли я молюся незнайомою мовою, то, хоч дух мій молиться, проте розум мій залишається без плоду", – як приклад навів він Перше послання апостола Павла до коринфян.

Відтак, очільник ПЦУ закликав Верховну Раду 25 квітня проголосувати за відповідний законопроект.

Українська Церква – за українську мову!

– наголосив Епіфаній.

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Також за захист української мови виступає майбутній президент Володимир Зеленський.

"Я повинен захищати українську мову. І я буду", – переконує політик.

Що передбачає закон про мову: дивіться інфографіку