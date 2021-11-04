Украинский МИД отреагировал на приезд Путина в оккупированный Крым

Российский президент Владимир Путин вновь незаконно посетил оккупированный Крым. Из-за этого Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест.

В МИД подчеркнули, что визит главы Кремля на полуостров не согласовывали с Украиной. Поездка состоялась вопреки неоднократным предостережениям, пояснил представитель ведомства Олег Николенко.

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Реакция ведомства на крымский визит Путина

Визит Путина на полуостров в министерстве рассматривают как грубое нарушение Россией суверенитета Украины, норм международного права, резолюций Генассамблеи ООН, а также обязательств России по ряду договоров.

Николенко обратил внимание на то, что российские чиновники регулярно посещают временно оккупированный Крым. Он подчеркнул, что государство-агрессор должно вернуться к выполнению своих международно-правовых обязательств.

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Также в МИД отметили, что Россия как государство-оккупант имеет возможность продемонстрировать настоящую заботу о жителях оккупированного Крыма. Например, прекратить беспрецедентные нарушения прав человека, в частности – политические репрессии, похищения и убийства.

В то же время в ведомстве призвали освободить незаконно удерживаемых за решеткой украинцев и сосредоточить усилия на политико-дипломатическом решении конфликта. Мол, это нужно для восстановления территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

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