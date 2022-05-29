Украинские артиллеристы овладели гаубицами М777 и удивляют даже коллег из НАТО: мощные фото

Американские гаубицы М777 уже прибыли в Украину и активно используются нашими военными на фронте. То, как умело украинские артиллеристы справляются с новым оружием, удивляет даже коллег из НАТО.

Группировка Объединенных сил опубликовала фото работы наших защитников из М777 на своей официальной странице в фейсбуке. Отмечается, что артиллерийская система эффективно применяется в частности на Бахмутском направлении.

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Украинская артиллерия стала "богом" войны против российских оккупантов

В группировке Объединенных сил заверили, что даже атеисты на войне против России поверили в "бога" – бога войны, а именно украинскую артиллерию . Отмечается, что гаубицы американского Корпуса морской пехоты использовались в ряде войн и продемонстрировали свою эффективность. Впрочем, настоящим испытанием для американского оружия стали интенсивные бои, которыми ныне охвачена Украина.

Группировка Объединенных сил опубликовала фото боевой работы батареи гаубиц М777 калибром 155 миллиметров имени гетмана Даниила Апостола . В настоящее время артиллеристы в зоне ООС уничтожают вражеские цели и оказывают мощную огневую поддержку механизированным и мотопехотным украинским подразделениям на Бахмутском направлении.

Украинские артиллеристы применяют американские гаубицы М777 на Востоке Украины / Фото из фейсбука Группировка Объединенных сил

К слову, украинские артиллеристы прошли специальные курсы обучения за границей, быстро освоили системы М777 и теперь удивляют своих коллег из Североатлантического альянса.

В западных армиях в обслуживании и ремонте драгоценного оружия привыкли полагаться на специальные инженерные команды, а наши талантливые ребята быстро устраняют почти все возможные неисправности своими силами прямо на своих позициях и продолжают днем и ночью непрерывно уничтожать врага.

– с гордостью рассказывает командир украинской батареи артиллерии.

"Огонь ожесточенных не жжет", - добавил руководитель артиллеристов. В группировке Объединенных сил в свою очередь подчеркнули, что героизм и военное мастерство украинских артиллеристов совместно с партнерской помощью вооружением ежедневно приближают победу Украины над российскими оккупантами.

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