Угруповання Об'єднаних сил опублікувало фото роботи наших захисників з М777 на своїй офіційній сторінці у фейсбуці. Зазначається, що артилерійська система ефективно застосовується, зокрема, на Бахмутському напрямку.

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Українська артилерія стала "богом" війни проти російських окупантів

В угрупованні Об'єднаних сил запевнили, що навіть атеїсти на війні проти Росії повірили у "бога" – бога війни, а саме українську артилерію. Зазначається, що гаубиці американського Корпусу морської піхоти застосовувались у низці воєн й продемонстрували свою ефективність. Втім справжнім випробуванням для американської зброї стали інтенсивні бої, якими нині охоплена Україна.

Угруповання Об'єднаних сил опублікувало фото бойової роботи батареї гаубиць М777 калібром 155 міліметрів імені гетьмана Данила Апостола. Наразі артилеристи у зоні ООС знищують ворожі цілі й надають потужну вогневу підтримку механізованим і мотопіхотним українським підрозділам на Бахмутському напрямку.

Українські артилеристи застосовують американські гаубиці М777 на Сході України / Фото з фейсбуку Угруповання Об'єднаних сил

До слова, українські артилеристи пройшли спеціальні курси навчання за кордоном, швидко освоїли системи М777 й тепер дивують навіть своїх колег з Північноатлантичного альянсу.

У західних арміях в обслуговуванні і ремонті коштовної зброї звикли покладатися на спеціальні інженерні команди, а наші талановиті хлопці швидко усувають майже всі можливі несправності власними силами прямо на своїх позиціях та продовжують вдень і вночі безупинно нищити ворога,

– з гордістю розповідає командир української батареї артилерії.

"Вогонь запеклих не пече", – додав керівник артилеристів. В угрупованні Об'єднаних сил, своєю чергою, підкреслили, що героїзм та військова майстерність українських артилеристів спільно з партнерською допомогою озброєнням щодня наближають перемогу України над російськими окупантами.

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