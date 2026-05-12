"Только дронами в войне не победим": как артиллеристы работают в сложных условиях на Харьковщине

Артиллерия остается одним из важнейших факторов, обеспечивающих преимущество украинских сил на поле боя. В то же время работа артиллеристов становится все сложнее в условиях повышенной дроновой опасности.

Корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко рассказала, как работают на позициях украинские артиллеристы из 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия". По ее словам, артиллеристы несмотря на стремительное техническое развитие войска остаются одной из главных составляющих обороны.

Что самое главное для артиллериста?

Работа артиллеристов сегодня является крайне опасной и сложной. Вражеские дроны буквально охотятся за артиллерийскими системами. Именно в таких условиях работает расчет пушки "Богдана". Разведка дает артиллеристам цели на территории противника, а они поражают их из пушки.

Командир пушки 13 БрОП "Хартия" "Тойота" рассказал, что с потеплением россияне активизировали работу своих FPV-дронов. Враг запускает их очень много для того, чтобы они выискивали украинские пушки. При этом в прошлом году дронов было меньше, чем этой весной.

Важно! Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская армия имеет критическую потребность в дальнобойной артиллерии и боеприпасах большого радиуса действия. Поэтому Украина имеет договоренности с Норвегией по совместному производству дальнобойных снарядов 155-го калибра.

"Только выходит солнышко и они начинают искать. Если видим или слышим, что что-то летит, все равно сворачиваемся и прячемся. Потому что россияне могут найти пушку, и тогда мы ее или потеряем, или она получит повреждения", – отметил "Тойота".

Поэтому, по его словам, самое главное – это хорошо замаскировать пушки, и тогда враг их не найдет.

Стоит знать. В Украине разработали компьютеризированную боевую информационную систему "КРИП-А", которая предназначена для автоматизации управления артиллерийским огнем. Система передает данные в реальном времени и автоматизировано выполняет огневые задачи. "УКРОП-А" интегрирована с БпЛА и другими сенсорами, что позволяет быстро выявлять цели, корректировать огонь и уменьшать время от обнаружения до поражения. Благодаря автоматизации система имеет высокую точность первого выстрела и остается эффективной даже в условиях РЭБ.

"Думаю, что без артиллерии – никак, только дронами в войне не победим и не поддержим нашу пехоту", – отметил командир пушки 13 БрОП "Хартия" "Тойота".

Он пояснил, что когда россияне наступают, пытаются продвинуться, по их пехоте начинает работать именно украинская артиллерия. Происходит работа по скоплению сил противника, по их пушкам. А также, как заметил командир пушки, когда движутся наши защитники, артиллеристы их прикрывают.

Когда артиллерия работает лучше дронов?

Начальник отделения БпЛА 55-й отдельной артиллерийской бригады Ростислав Степанчук отметил, что артиллерия остается важным элементом на поле боя и она активно работает вместе с дронами.

В то же время появляются факторы, которые в большей степени способствуют работе артиллерии. Речь идет, по его словам, о нелетных погодных условиях, туман, морозы, из-за которых БпЛА не могут летать, и тогда выходит на первый план артиллерия. Такая же ситуация возникает на участках фронта, где происходит мощное подавление РЭБ, существует антидроновая защита, сетки, каркасы. В соответствующих условиях лучше работать не дронами, а артиллерийскими снарядами.

Кроме этого, случаются ситуации, когда идеально сочетаются артиллерия и дроны. Степанчук считает, что это бывает, когда движется большая колонна бронетехники, и тогда эти средства дополняют друг друга.

На сегодня украинские защитники приспособились по маскировке артиллерии. Иногда враг не всегда знает, во что именно он попал – он может поразить образец. Также огневые позиции строятся таким образом, что в случае попадания удается быстро все восстановить.